WSJ: США остановили отправку долларов Ираку для давления на проиранские силы

По словам чиновников, недавно Минфин США заблокировал доставку Ираку грузовым самолетом почти $500 млн. Как отмечает WSJ, это уже подобная блокировка с начала военного конфликта США и Ирана. Вашингтон также уведомил Багдад о приостановке финансирования некоторых программ по борьбе с терроризмом и подготовке вооруженных сил. Эти меры приняты до тех пор, пока не прекратятся нападения ополченцев на американские объекты в Ираке и соседних странах, а иракские власти не предпримут шаги по ликвидации вооруженных группировок.