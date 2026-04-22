Ремонт на украинском участке трубопровода «Дружба» завершен

Венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила о завершении ремонтных работ на украинском участке нефтепровода «Дружба».

«Завершены ремонтные работы на украинском участке трубопровода “Дружба”, — говорится в сообщении.

«Укртранснафта» проинформировала о готовности восстановить прокачку в Венгрию и Словакию.

Напомним, поставки по южной ветке «Дружбы» были остановлены в середине марта после сообщений о повреждении трубопровода на территории Украины. Это вызвало критику со стороны Венгрии и Словакии, которые зависят от российской нефти.

Накануне Владимир Зеленский также сообщил об окончании ремонта.

«Дружба»: крупнейший нефтепровод Европы и его роль в энергетике
«Дружба» — один из самых протяженных нефтепроводов в мире и ключевой маршрут поставок российской нефти в Европу. Несмотря на политические изменения последних лет, он остается важным элементом энергетической инфраструктуры региона. В этом материале разбираем, что представляет собой нефтепровод «Дружба», как он устроен и какую роль играет сегодня.
