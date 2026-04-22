«Это не игра!»: Володин жёстко ответил на школьные тренды с травлей учителей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что публикация оскорбительных видео об учителях в соцсетях может привести к серьёзным последствиям. Комментарий Володин опубликовал в своём канале в MAX.

«Всем надо осознать: это не игра. Участие в таких “трендах” может привести к серьёзным последствиям. Это надо понимать и школьникам, и родителям, и учителям», — написал он.

Он подчеркнул, что подобные интернет-тренды нельзя воспринимать как безобидное развлечение, поскольку они затрагивают репутацию и безопасность участников образовательного процесса. Отдельно он обратился к владельцам социальных платформ с призывом оперативно удалять контент, нарушающий правила ресурсов и носящий массовый характер.

Также председатель Госдумы поблагодарил блогеров и Лигу безопасного интернета за внимание к этой проблеме и её публичное освещение. По его словам, речь идёт не только об этике и морали, но и о вопросах реальной безопасности.

Ранее на Сахалине зафиксировали резонансный инцидент с участием подростков, связанный с распространением фейкового видеоконтента в мессенджерах. Группа несовершеннолетних смонтировала ролик, в котором один из педагогов был ложно обвинён в тяжких преступлениях. В распространённый материал также оказались вовлечены и другие сотрудники образовательных учреждений.

Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше