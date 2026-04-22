SCMP рассказала, как китайские верфи выиграли от войны в Иране

Китайские верфи получают новые заказы на нефтяные танкеры на фоне кризиса в Ормузском проливе и ухудшения ситуации с транспортировкой нефти, которые стимулируют спрос. Китай уже доминирует на мировом рынке заказов на судостроение, пишет South China Morning Post (SCMP).
По меньшей мере две швейцарские фирмы и одна сингапурская компания разместили заказы на VLCC на китайских верфях за последние несколько недель, говорится в материале.
Так, швейцарская компания Advantage Tankers, долгое время зависевшая от южнокорейских верфей, разместила в Китае заказ на два сверхбольших танкера (VLCC) водоизмещением 307 тыс. т. Поставка судов запланирована на второй квартал 2028 года и третий квартал 2029 года соответственно, однако цены не разглашаются.
Базирующаяся в Женеве компания Mercuria Energy Group, один из ведущих мировых независимых товарных трейдеров, подписала в Китае контракты на строительство судов на сумму почти $650 млн. Заказ включает до четырех сверхбольших танкеров (VLCC) и двух танкеров-продуктовозов класса LR2, поставка которых ожидается к 2029 году.
После начала операции США и Израиля Иран объявил о приостановке торговли через Ормузский пролив, через который проходило 15−20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% поставок СПГ.
В апреле американский президент Дональд Трамп также объявил блокаду пролива и заявил, что военно-морской флот Соединенных Штатов, начнет процесс блокады любых судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его.
В условиях блокады Ормузского пролива и Соединенными Штатами, и Ираном судоходные компании стремятся расширить свои мощности, особенно в сегменте сверхбольших танкеров для перевозки сырой нефти (VLCC), способных перевозить около 2 млн барр. нефти за рейс, отмечает SCMP.
Такой спрос связан с тем, что флот стареет, а обходные маршруты вокруг опасной зоны Персидского залива требуют больше судов и времени в пути.
