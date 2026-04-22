В Великобритании сообщили об обстреле контейнеровоза в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР) открыл огонь по контейнеровозу в Ормузском проливе, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Источник: РБК

Корпус стражей исламской революции (КСИР) открыл огонь по контейнеровозу в Ормузском проливе, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Инцидент произошел в 15 км к северо-востоку от Омана.

«Капитан контейнеровоза сообщил, что к судну приблизился катер Корпуса стражей исламской революции, не выходя на связь по радиоканалу VHF, после чего открыл огонь. В результате обстрела мостик получил серьезные повреждения», — говорится в сообщении.

Управление отметило, что возгорания и серьезных последствий для окружающей среды не зафиксировано, а экипаж судна находится в безопасности.

С начала марта Иран значительно ограничил проход через Ормузский пролив грузовых судов и танкеров. 13 апреля параллельно с иранскими ограничениями свою блокаду пролива ввели США — Трамп, в частности, предупредил, что американские военные будут задерживать суда, которые заплатили Ирану за проход через пролив.

18 апреля под обстрел Ирана попали суда из Франции и Великобритании, позднее США перехватили судно Touska под флагом Ирана.

