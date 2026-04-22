В Москве задержали пытавшегося взорвать бомбу у объектов Минобороны

Мужчина сам связался с украинскими военными. По их заданию он собирался взорвать самодельную бомбу у объектов Минобороны, а затем — выехать на Украину и участвовать в боях. Фигуранта арестовали, он дал признательные показания.

Источник: РБК

В Москве задержали россиянина, который собирался взорвать бомбу около объектов Минобороны по заданию спецслужб Украины. Об этом говорится в сообщении ФСБ, поступившем РБК.

Задержанный — гражданин России 1981 года рождения. Он планировал «в интересах запрещенных на территории РФ украинских террористических организаций совершить подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ) около объектов Министерства обороны». О каких объектах идет речь, не уточняется.

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, мужчина сам связался с украинскими военными и по их заданию прибыл в Москву для совершения подрыва. После этого ему обещали помочь с выездом на Украину, чтобы он мог принять участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

У задержанного изъяли смартфон, через который он общался с куратором. Мужчина признался в содеянном, сообщили в ЦОС. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности организации, которая признана террористической). Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы, он уже арестован.

В этот же день, 22 апреля, ФСБ отчиталась о пресечении в Крыму деятельности агента ГУР Министерства обороны Украины. Как сообщило ведомство, житель Волгоградской области 1995 года рождения по заданию куратора из украинской спецслужбы собирал и передавал сведения о дислокации подразделений Минобороны России в Севастополе.

Против него завели дело по ст. 275 УК (государственная измена), мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
