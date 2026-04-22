Украина уведомила венгерскую MOL о готовности возобновить поставки по «Дружбе»

Reuters со ссылкой на источник писал, что Украина возобновит транзит нефти по «Дружбе» днем 22 апреля. MOL уже подала первую заявку на поставки, которые поступят в Венгрию и Словакию. По словам источника, Украина возобновит транзит, так как стремится получить от ЕС кредит в размере €90 млрд.