Украина уведомила венгерскую MOL о готовности возобновить поставки по «Дружбе»

«Укртранснафта» — украинский оператор трубопровода «Дружба» — официально заявила о готовности возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию. Об этом сообщила венгерская нефтяная компания MOL.

«Компания… официально уведомила MOL о завершении ремонтных работ на трубопроводе “Дружба” и о прекращении с 18:00 21 апреля 2026 года действия форс-мажорных обстоятельств, действовавших с 27 января», — указывается в сообщении MOL (цитата по Reuters).

Reuters со ссылкой на источник писал, что Украина возобновит транзит нефти по «Дружбе» днем 22 апреля. MOL уже подала первую заявку на поставки, которые поступят в Венгрию и Словакию. По словам источника, Украина возобновит транзит, так как стремится получить от ЕС кредит в размере €90 млрд.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский говрил, что ремонт на поврежденном участке нефтепровода «Дружба» завершен. Украина неоднократно переносила возобновление работы «Дружбы» из-за ремонта. Власти Венгрии и Словакии обвиняли Киев в задержках поставок по политическим мотивам.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
