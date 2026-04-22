Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-под завалов в Сызрани извлекли тела двух человек

В Сызрани из-под завалов разрушенного жилого дома извлекли тела двух погибших, сообщает пресс-служба МЧС России.

«В Сызрани из-под завалов извлечены тела двух человек», — говорится в сообщении.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уточнил, что под завалами разрушенного подъезда погибли женщина и ребенок. Глава региона пообещал оказать родственникам жертв как моральную, так и материальную поддержку.

Утром 22 апреля губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате атаки БПЛА, повлекшей повреждения двух жилых домов в Сызрани, пострадали 12 человек. Под завалами предположительно оставались еще двое жильцов.

За минувшую ночь над регионами России сбили всего 155 беспилотников.

Оставайтесь на связи с РБК в Максе.

Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
