Из-под завалов в Сызрани извлекли тела двух человек

В Сызрани из-под завалов разрушенного жилого дома извлекли тела двух погибших, сообщает пресс-служба МЧС России.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уточнил, что под завалами разрушенного подъезда погибли женщина и ребенок. Глава региона пообещал оказать родственникам жертв как моральную, так и материальную поддержку.
Утром 22 апреля губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате атаки БПЛА, повлекшей повреждения двух жилых домов в Сызрани, пострадали 12 человек. Под завалами предположительно оставались еще двое жильцов.
За минувшую ночь над регионами России сбили всего 155 беспилотников.
Оставайтесь на связи с РБК в Максе.