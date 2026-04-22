Депутат ЗакСа Петербурга Шишлов предстанет перед судом за интервью

Дела связаны с интервью с политиком Григорием Явлинским.

Мировой суд Петроградского района рассмотрит 30 апреля административное дело в отношении депутата Александра Шишлова. Он руководит фракцией «Яблоко» в Законодательном собрании Петербурга. Политика обвиняют по статье о злоупотреблении свободой массовой информации.

Также в отношении Шишлова возбудили второе дело. Его рассмотрят 24 апреля. Причина — демонстрация запрещенной символики. Оба дела связаны с интервью с основателем партии Григорием Явлинским, которое опубликовали в соцсетях.

— В интервью упоминались иноагенты, а также люди, причастные к терроризму и экстремизму. Именно это стало поводом для составления протоколов, — объяснили в пресс-службе «Яблока».