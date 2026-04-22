Минздрав выступил за использование экспериментальных лекарств без регистрации

Минздрав хочет разрешить больницам применять экспериментальные лекарства без долгих бюрократических процедур. Ведомство уже опубликовало проект закона, пишет «Парламентская газета».
Сейчас, чтобы начать использовать новый препарат, нужно пройти три этапа клинических испытаний — это минимум полгода, а то и больше. Но с некоторыми видами терапии, например с индивидуальными вакцинами от рака, это в принципе невозможно. Поэтому Минздрав предлагает добавить генотерапевтические лекарства в список тех, что можно применять без регистрации.
Клиники получат право проводить экспертизу, хранить и использовать такие препараты на основании специальных разрешений. По словам Александра Гинцбурга из центра Гамалеи, это позволит быстрее внедрять новые методы лечения онкобольных.
Раньше без регистрации можно было использовать только лекарства для личного пользования, ввезённые из-за границы, а также препараты на основе радиоактивных соединений.
