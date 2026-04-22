Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разведка Нидерландов: Россия сможет противостоять НАТО через год после СВО

Разведка Нидерландов оценила готовность России к потенциальному конфликту с НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Служба военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD) заявила, что Россия после завершения спецоперации на Украине способна в течение года существенно усилить свои вооруженные силы.

Такая оценка содержится в ежегодном отчете ведомства за 2025 год. В документе отмечается, что при «наиболее благоприятных обстоятельствах» Россия сможет за относительно короткий срок «нарастить достаточную боевую мощь» для открытого противостояния НАТО в рамках некоего регионального сценария. При этом разведка не уточняет ни возможные географические рамки такого конфликта, ни его конкретный характер.

В отчете также отмечается, что международные механизмы контроля над вооружениями и каналы диалога, созданные во времена холодной войны, уже ослабли. По мнению MIVD, это повышает риски непреднамеренной эскалации и снижает предсказуемость в международной безопасности.

Напомним, президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что Москва не собирается воевать с Европой или НАТО, а также вмешиваться в их внутренние дела. По его словам, Россия сделала все возможное, чтобы выстроить добрые отношения с Западом, однако тот решил сделать ставку на украинских неонацистов.

НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше