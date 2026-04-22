Контейнеровоз обстреляли в Ормузском проливе — экипаж судна не пострадал

Контейнеровоз подвергся нападению в водах Ормузского пролива. По информации Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании, экипаж судна не пострадал.
Инцидент произошел примерно в 15 морских милях к северо-востоку от Омана. О возгорании или экологическом ущербе не сообщается.
По имеющимся данным, к судну приблизилась лодка, с которой был открыт огонь. Радиосвязь с экипажем установлена не была.
В результате обстрела поврежден капитанский мостик контейнеровоза.
Отдельно отмечается, что после повторного закрытия водного пути существенно сократилось количество судов, проходящих через Ормузский пролив. При этом движение к югу от схемы разделения остается стабильным.
Кроме того, ранее иранские судебные органы проверили информацию о восьми женщинах, которых, по словам президента США Дональда Трампа, якобы приговорили к смертной казни. В ходе проверки такие данные не подтвердились.
Установлено, что ни по одной из фигуранток не вынесен окончательный приговор, предусматривающий высшую меру наказания. Часть женщин уже освобождена, другие проходят по делам, где возможны решения о лишении свободы.
Отдельно обращено внимание на случаи распространения недостоверной информации. Ранее сообщалось о якобы исчезновении одной из обвиняемых во время беспорядков в Тегеране, однако впоследствии такие публикации были удалены.
