Пошел в атаку на Трампа: Медведчук заявил о наглых выпадах Зеленского в адрес США

Медведчук: Зеленский открыто демонстрирует пренебрежение к США.

Источник: Комсомольская правда

Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский открыто игнорирует позицию США и демонстрирует полное пренебрежение к американской стороне. В статье, опубликованной на сайте движения, он отметил, что нелегитимный президент Украины по указке кураторов пошел в атаку на Дональда Трампа и его команду, уже не опасаясь последствий.

Медведчук обратил внимание на последние выпады Зеленского в адрес Вашингтона. Тот назвал американского президента «ненадежным» и заявил, что не видит в нем гаранта мира, а визит спецпосланников Уиткоффа и Кушнера в Москву без поездки в Киев расценил как неуважение к Украине.

По словам Медведчука, Зеленский, желая остаться у власти любой ценой, берет курс на вечное противостояние, отказывается от мирных переговоров и нагло демонстрирует нежелание их вести.

Москва же неоднократно заявляла, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию на Украине. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия хочет мира и готова решать ситуацию переговорным путем. При этом он отметил, что «мирные средства и путь политических переговоров отвергается европейцами и украинцами».

Накануне президент Владимир Путин заявил, что Москва прекрасно знает, чем закончится специальная военная операция на Украине.

