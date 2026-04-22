Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский открыто игнорирует позицию США и демонстрирует полное пренебрежение к американской стороне. В статье, опубликованной на сайте движения, он отметил, что нелегитимный президент Украины по указке кураторов пошел в атаку на Дональда Трампа и его команду, уже не опасаясь последствий.