Скандал с визитом Фицо в Москву: как премьер полетит в Россию

Как развивался скандал
9 мая в России состоятся традиционные праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. На торжества в Москву приедут зарубежные политики. Точный список гостей пока не оглашается. Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что ожидаются несколько высокопоставленных гостей. В программу их визита включено не только посещение праздничных мероприятий, но и встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо о планах посетить Москву в День Победы заявил еще в марте 2026 года. Он уточнил, что поедет в Россию для участия в торжествах, посвященных победе над фашизмом. Позднее он вновь анонсировал свой визит в российскую столицу 9 Мая.
В ответ на критику его визита в Москву Фицо заявил, что намерен лично приехать в Россию, чтобы выразить уважение павшим при освобождении Словакии советским воинам, и уточнил, что его визит не имеет отношения к сложившейся политической ситуации.
«Не знаю, чему вас учат в школе, но вы должны были бы знать, что 60 тысяч воинов Красной армии погибли здесь, в Словакии, когда они проходили через Словакию и Словакию освобождали. Это была Красная армия, а не российская армия. Красная армия состояла из солдат всех союзных республик, которые тогда составляли Советский Союз», — подчеркнул политик, комментируя возмущения по поводу его поездки.
Он добавил, что не будет присутствовать на военном параде, но считает важным проявить уважение к воинам-освободителям. Фицо объяснил, что после визита в Москву отправится в Нормандию, чтобы участвовать в мероприятиях по случаю 82-й годовщины открытия Второго фронта.
Фицо напомнил, что именно СССР понес самые масштабные потери в годы Второй мировой войны, и подчеркнул, что историю нельзя «вымазать» из памяти только потому, что между Россией и Украиной возник конфликт и Евросоюз выступает против Москвы.
«Мы должны делать вид, что Россия не существует? Мы действительно хотим [делать вид], что ничего [как Вторая мировая война] не было и это нас совершенно не интересует?» — приводит слова Фицо ТАСС.
Реакция стран Европы
Союзники Словакии по Евросоюзу негативно отреагировали на планы Фицо посетить Москву. Литва и Латвия заявили, что не пропустят через свое воздушное пространство самолет с премьер-министром, также как в 2025 году.
В ответ политик заявил, что он воспользуется другим маршрутом, чтобы добраться в Россию.
К Вильнюсу и Риге присоединился Таллин. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что самолету Фицо использовать воздушное пространство страны для пролета по направлению к Москве и «укрепления отношений с Россией» запрещено.
Польша пока рассматривает запрос Словакии на использование воздушного пространства, но источники из дипломатических кругов считают, что Фицо столкнется с очередным запретом.
Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар прокомментировал ситуацию с ограничениями на использование воздушного пространства для пролета в Москву.
«Я могу это [запрет на пролет словацкого премьера] только осудить», — приводит его слова на пресс-конференции РИА Новости.
Три варианта маршрута для Фицо
Маршрут № 1
RTVI напоминает, что Роберту Фицо уже приходилось добираться в Москву на День Победы «обходными путями» в 2025 году. Тогда его маршрут пролегал через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию. Не исключено, что в этом году он полетит в Россию также.
Маршрут № 2
Если Румыния откажется пропускать самолет Фицо после прихода к власти проевропейского и проукраинского президента Никуша Дана, то полет премьер-министра может пройти через территории Венгрии, Сербии, Болгарии, Черным морем и Грузией.
Маршрут № 3
Есть вариант, что Роберт Фицо выберет для визита в Москву пролет через Чехию или Австрию, затем его самолет будет двигаться над Германией, оттуда направится к Финскому заливу вдоль Балтийского моря. Этот вариант пути длинный и может потребовать дозаправки в Калининграде.