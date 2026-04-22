Скандал с визитом Фицо в Москву: как премьер полетит в Россию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен посетить Москву в День Победы, но его визит в российскую столицу будет связан с рядом сложностей: поездку политика в Россию осудили в Евросоюзе, а несколько стран отказались предоставить его самолету воздушное пространство. Рассказываем, что известно о скандале в ЕС и возможных маршрутах его следования на праздничные мероприятия.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Как развивался скандал

9 мая в России состоятся традиционные праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. На торжества в Москву приедут зарубежные политики. Точный список гостей пока не оглашается. Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что ожидаются несколько высокопоставленных гостей. В программу их визита включено не только посещение праздничных мероприятий, но и встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо о планах посетить Москву в День Победы заявил еще в марте 2026 года. Он уточнил, что поедет в Россию для участия в торжествах, посвященных победе над фашизмом. Позднее он вновь анонсировал свой визит в российскую столицу 9 Мая.

В ответ на критику его визита в Москву Фицо заявил, что намерен лично приехать в Россию, чтобы выразить уважение павшим при освобождении Словакии советским воинам, и уточнил, что его визит не имеет отношения к сложившейся политической ситуации.

«Не знаю, чему вас учат в школе, но вы должны были бы знать, что 60 тысяч воинов Красной армии погибли здесь, в Словакии, когда они проходили через Словакию и Словакию освобождали. Это была Красная армия, а не российская армия. Красная армия состояла из солдат всех союзных республик, которые тогда составляли Советский Союз», — подчеркнул политик, комментируя возмущения по поводу его поездки.

Он добавил, что не будет присутствовать на военном параде, но считает важным проявить уважение к воинам-освободителям. Фицо объяснил, что после визита в Москву отправится в Нормандию, чтобы участвовать в мероприятиях по случаю 82-й годовщины открытия Второго фронта.

Фицо напомнил, что именно СССР понес самые масштабные потери в годы Второй мировой войны, и подчеркнул, что историю нельзя «вымазать» из памяти только потому, что между Россией и Украиной возник конфликт и Евросоюз выступает против Москвы.

«Мы должны делать вид, что Россия не существует? Мы действительно хотим [делать вид], что ничего [как Вторая мировая война] не было и это нас совершенно не интересует?» — приводит слова Фицо ТАСС.

Реакция стран Европы

Союзники Словакии по Евросоюзу негативно отреагировали на планы Фицо посетить Москву. Литва и Латвия заявили, что не пропустят через свое воздушное пространство самолет с премьер-министром, также как в 2025 году.

В ответ политик заявил, что он воспользуется другим маршрутом, чтобы добраться в Россию.

К Вильнюсу и Риге присоединился Таллин. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что самолету Фицо использовать воздушное пространство страны для пролета по направлению к Москве и «укрепления отношений с Россией» запрещено.

Польша пока рассматривает запрос Словакии на использование воздушного пространства, но источники из дипломатических кругов считают, что Фицо столкнется с очередным запретом.

Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар прокомментировал ситуацию с ограничениями на использование воздушного пространства для пролета в Москву.

«Я могу это [запрет на пролет словацкого премьера] только осудить», — приводит его слова на пресс-конференции РИА Новости.

Три варианта маршрута для Фицо

Маршрут № 1

RTVI напоминает, что Роберту Фицо уже приходилось добираться в Москву на День Победы «обходными путями» в 2025 году. Тогда его маршрут пролегал через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию. Не исключено, что в этом году он полетит в Россию также.

Маршрут № 2

Если Румыния откажется пропускать самолет Фицо после прихода к власти проевропейского и проукраинского президента Никуша Дана, то полет премьер-министра может пройти через территории Венгрии, Сербии, Болгарии, Черным морем и Грузией.

Маршрут № 3

Есть вариант, что Роберт Фицо выберет для визита в Москву пролет через Чехию или Австрию, затем его самолет будет двигаться над Германией, оттуда направится к Финскому заливу вдоль Балтийского моря. Этот вариант пути длинный и может потребовать дозаправки в Калининграде.

