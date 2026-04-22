Аксенов встретился в Крыму с журналистами из Европы, Азии и Африки

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости Крым. В Крым с визитом прибыли журналисты и политики из Японии, Китая, Турции, Северной Македонии, Малайзии, Эквадора, Никарагуа, Эфиопии и Конго. В среду они встретились с главой республики Сергеем Аксеновым в Симферополе.

Источник: РИА "Новости"

Руководитель региона поблагодарил гостей за то, что они нашли возможность приехать в Крым в сложной ситуации, когда проходит специальная военная операция.

Власти Крыма предоставят гостям все возможности ознакомиться с происходящим в регионе и теми результатами, которых удалось достичь после возвращения полуострова в состав России.

Глава республики ответил на интересующие иностранных гостей вопросы, в том числе касающиеся событий Крымской весны, перспектив экономического сотрудничества с другими странами, влияния санкций на экономику региона, других сфер. В особенности зарубежных журналистов интересовала ситуация в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений в Крыму и языковая политика на полуострове.

«В республике проживают граждане 170 национальностей, но обстановка в этой сфере очень спокойная, потому что нас сплотили испытания, которые Крым прошел до и после 2014 года», — сказал Аксенов.

Он констатировал, что основной целью украинских властей было вбить клин между людьми разных национальностей в Крыму и не допустить установления более близких связей с Россией.

«Но мы выдержали испытания, Крым не упал в эту пропасть до 2014 года. А то давление на нас, которое было организовано после 2014 года, еще сильнее нас сплотило», — подчеркнул глава РК.

Аксенов также подчеркнул, что в Крыму русский, украинский и крымско-татарский языки имеют государственный статус, представители всех национальностей и вероисповеданий равны перед законом, их культурные и религиозные права надежно защищены, а развитие культур народов Крыма поддерживается на уровне государства.

Это является стержнем политики крымских властей, подчеркнул глава республики.

Аксенов отметил, что Крым всегда открыт к торгово-экономическому, гуманитарному и культурном сотрудничеству с другими странами, и выразил уверенность, что после завершения специальной военной операции и достижения ее целей это сотрудничество будет налаживаться.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше