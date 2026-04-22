Аксенов встретился в Крыму с журналистами из Европы, Азии и Африки

Руководитель региона поблагодарил гостей за то, что они нашли возможность приехать в Крым в сложной ситуации, когда проходит специальная военная операция.
Власти Крыма предоставят гостям все возможности ознакомиться с происходящим в регионе и теми результатами, которых удалось достичь после возвращения полуострова в состав России.
Глава республики ответил на интересующие иностранных гостей вопросы, в том числе касающиеся событий Крымской весны, перспектив экономического сотрудничества с другими странами, влияния санкций на экономику региона, других сфер. В особенности зарубежных журналистов интересовала ситуация в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений в Крыму и языковая политика на полуострове.
«В республике проживают граждане 170 национальностей, но обстановка в этой сфере очень спокойная, потому что нас сплотили испытания, которые Крым прошел до и после 2014 года», — сказал Аксенов.
Он констатировал, что основной целью украинских властей было вбить клин между людьми разных национальностей в Крыму и не допустить установления более близких связей с Россией.
«Но мы выдержали испытания, Крым не упал в эту пропасть до 2014 года. А то давление на нас, которое было организовано после 2014 года, еще сильнее нас сплотило», — подчеркнул глава РК.
Это является стержнем политики крымских властей, подчеркнул глава республики.
Аксенов отметил, что Крым всегда открыт к торгово-экономическому, гуманитарному и культурном сотрудничеству с другими странами, и выразил уверенность, что после завершения специальной военной операции и достижения ее целей это сотрудничество будет налаживаться.