В Татарстане могут разрешить продажу единственного жилья должников

В Татарстане планируют внедрить механизм реализации единственного жилья должников в рамках проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)”. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции республики.
Законопроект предусматривает возможность продажи жилого помещения, если его характеристики «явно превышают разумно достаточные для удовлетворения потребности в жилище». Учитываются жилая площадь, место расположения, конструктивные особенности, уровень отделки, инфраструктура и техническое оснащение.
Реализация возможна только при условии приобретения для должника замещающего жилья в том же населенном пункте и районе, соответствующего требованиям жилищного законодательства и обеспечивающего достойный образ жизни.
Должник сможет участвовать в выборе нового жилья. Финансовый управляющий не сможет прекратить право собственности на старое жилье до приобретения нового. Если при продаже не удастся достичь цены, достаточной для покупки замещающего жилья и погашения долгов, жилье сохранится за должником. Изменения направлены на баланс интересов кредиторов и сохранение достойных жилищных условий для должников.
Напомним, в Татарстане не продано 64% новостроек, а долги девелоперов растут. Разрыв между кредитами на строительство и средствами на эскроу-счетах превысил 66 миллиардов рублей.