В Татарстане могут разрешить продажу единственного жилья должников

Должник сможет участвовать в выборе нового жилья. Финансовый управляющий не сможет прекратить право собственности на старое жилье до приобретения нового. Если при продаже не удастся достичь цены, достаточной для покупки замещающего жилья и погашения долгов, жилье сохранится за должником. Изменения направлены на баланс интересов кредиторов и сохранение достойных жилищных условий для должников.