Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол рассказал, как Украина «оформит» ситуацию с победой России

Украина, пытаясь «оформить» ситуацию с победой России в рамках СВО, будет заниматься «словесной эквилибристикой», представляя дело так, будто Киев смог продержаться в вооруженном конфликте в течение нескольких лет. Об этом «Газете.Ru» заявил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

Источник: РИА "Новости"

«Президент вчера все сказал, мы знаем, чем закончится спецоперация, и движемся к этому… Уже думают, [как оформить поражение], они мастера разной словесной эквилибристики, найдут какие-то формулы, чтобы продать своим избирателям… Будут радоваться, что несколько лет воевали с Россией, что их хватило на несколько лет войны», — сказал он.

Как подчеркнул Долгов, главное, чтобы капитуляция Украины состоялась.

«А кто как там будет воспринимать или трактовать это дело, какая разница?» — заключил он.

До этого президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями муниципального сообщества страны на площадке Всероссийской муниципальной премии «Служение» заявил, что на Украине уже думают, как оформлять ситуацию с победой России в конфликте.

Председатель городской думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, обращаясь к главе государства, отметил, что никто, включая «врага», не сомневается в победе России в специальной военной операции (СВО). В ответ российский лидер сказал, что «там просто думают, как это все оформить».

«Мы знаем, чем все закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет, а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили», — добавил Путин.