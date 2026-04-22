Посол рассказал, как Украина «оформит» ситуацию с победой России

«Президент вчера все сказал, мы знаем, чем закончится спецоперация, и движемся к этому… Уже думают, [как оформить поражение], они мастера разной словесной эквилибристики, найдут какие-то формулы, чтобы продать своим избирателям… Будут радоваться, что несколько лет воевали с Россией, что их хватило на несколько лет войны», — сказал он.
Как подчеркнул Долгов, главное, чтобы капитуляция Украины состоялась.
«А кто как там будет воспринимать или трактовать это дело, какая разница?» — заключил он.
До этого президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями муниципального сообщества страны на площадке Всероссийской муниципальной премии «Служение» заявил, что на Украине уже думают, как оформлять ситуацию с победой России в конфликте.
Председатель городской думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, обращаясь к главе государства, отметил, что никто, включая «врага», не сомневается в победе России в специальной военной операции (СВО). В ответ российский лидер сказал, что «там просто думают, как это все оформить».
«Мы знаем, чем все закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет, а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили», — добавил Путин.