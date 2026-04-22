Киев уведомил Венгрию о готовности «Дружбы» к работе

О повреждении трубопровода «Дружба» и приостановке поставок нефти по нему в Венгрию и Словакию Министерство экономики Словакии сообщило 13 февраля. Киев назвал причиной ремонт трубопровода из-за повреждения. Будапешт и Братислава отмечали, что Украина не пустила их инспекторов к нефтепроводу. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уточнил, что переговоры с Зеленским дали ему понять, что Украина не заинтересована в восстановлении транзита нефти через ее территорию.