Киев уведомил Венгрию о готовности «Дружбы» к работе

Венгерская группа MOL получила от украинского оператора нефтепровода «Дружба» АО «Укртранснафта» сообщение о готовности возобновить транзит нефти из России в Венгрию и Словакию.
«Форс-мажорные условия, действующие с 27 января 2026 года, прекратились с 18:00 21 апреля 2026 года. Согласно уведомлению, АО “Укртранснафта” готова возобновить транзит сырой нефти в Венгрию и Словакию», — говорится в сообщении.
Накануне, 21 апреля, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина завершила ремонтные работы на участке нефтепровода «Дружба». По его словам, завершение ремонтных работ на трубопроводе было определено в коммуникации с Европейским союзом.
Bloomberg также отмечал, что возобновление транзита нефти по «Дружбе» откроет путь для Европейского союза к разблокированию кредита Киеву в размере €90 млрд ($106 млрд).
В феврале 2026 года Венгрия наложила вето на выделение Киеву средств из бюджета Евросоюза, а также на введение новых санкций против России, связав это с приостановкой поставок нефти по «Дружбе».
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр говорил, что бывший премьер Виктор Орбан снимет вето на кредит Киеву, как только восстановятся поставки нефти. По словам Мадьяра, Венгрия не будет препятствовать выделению Украине еврокредита в размере €90 млрд, однако своих средств вносить не будет.
Кроме того, политик призывал Зеленского прекратить политику шантажа и возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».
О повреждении трубопровода «Дружба» и приостановке поставок нефти по нему в Венгрию и Словакию Министерство экономики Словакии сообщило 13 февраля. Киев назвал причиной ремонт трубопровода из-за повреждения. Будапешт и Братислава отмечали, что Украина не пустила их инспекторов к нефтепроводу. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уточнил, что переговоры с Зеленским дали ему понять, что Украина не заинтересована в восстановлении транзита нефти через ее территорию.
Москва заявила о готовности к восстановлению поставок нефти через «Дружбу» с уточнением, что возможность возобновления транзита зависит от властей Украины.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.