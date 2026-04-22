Казахстан стал одним из лидеров по использованию российского мессенджера Max за рубежом

Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы.
«Узбекистан, Беларусь и Казахстан стали лидерами по использованию Max за рубежом», — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что платформой также пользуются в Таджикистане и Кыргызстане.
Всего же регистрация в мессенджере доступна гражданам 40 государств. В ноябре 2025 года возможность звонить и отправлять сообщения в Max появилась у жителей СНГ, а в марте 2026-го — у пользователей из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
На начало апреля в приложении Max зарегистрировались 110 млн человек, ежедневная аудитория мессенджера превысила 80 млн пользователей.