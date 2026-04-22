Казахстан и Оман договорились об избежании двойного налогообложения

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 22 апреля ратифицировали Соглашение между правительствами Казахстана и Султаната Оман об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения. Документ направлен в Сенат, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Вице-министр финансов Ержан Биржанов сообщил, что Соглашение между правительством РК и правительством Султаната Оман об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и капитал и Протокола к нему подписаны 29 мая 2025 года в Астане.

«Соглашение соответствует стратегическим приоритетам Казахстана. Оно заключено с целью создания благоприятных условий для развития экономического сотрудничества между Казахстаном и Оманом. Заключение Соглашения соответствует таким приоритетам экономической политики, как привлечение международных ресурсов к трансформации национальной экономики, содействие трансферу передовых зарубежных технологий в страну, расширение международного сотрудничества для привлечения качественных иностранных инвестиций в экономику», — сказал он.

Основной целью заключения Соглашения является стимулирование притока инвестиций в экономику страны, способствование трансферту технологий и навыков путем устранения двойного налогообложения и предотвращения налоговой дискриминации.

Структурно Соглашение регулирует:

  • определение резидентства для целей налогообложения;
  • образование постоянного учреждения;
  • распределение налогооблагаемых доходов (дивиденды, проценты, роялти, доходы от предпринимательской деятельности и др.);
  • недискриминацию при налогообложении;
  • механизм взаимного согласования между компетентными органами двух стран;
  • порядок обмена налоговой информацией;
  • положения об ограничении льгот.

«Соглашение и Протокол к нему заключены с целью укрепления и расширения экономического сотрудничества между странами путем создания благоприятных условий для инвестиций, предотвращения налоговых уклонений через обмен информацией по налоговым вопросам между компетентными органами двух стран», — сказано в заключении профильного комитета Мажилиса.

В документе также сказано, что реализация проекта закона не потребует выделения финансовых средств из республиканского бюджета и не повлечет отрицательных политических, правовых, финансово-экономических и иных последствий.

На сегодня Казахстаном заключено 55 налоговых соглашений об устранении двойного налогообложения с основными странами-инвесторами. С какими странами Казахстан подписал договор об избежании двойного налогообложения, можно прочитать здесь.

В 2026 году, по данным Минфина, планируется ратификация Протокола с Исламской Республикой Иран. Подготовлено к подписанию Соглашение с Египтом. На завершающей стадии согласования находятся проекты конвенций с Государствами Израиль, Кувейт, Республикой Португалия, обновленная конвенция с Азербайджанской Республикой. Прорабатывается заключение конвенции с Королевством Дания, Индонезией, Таиландом.

