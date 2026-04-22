Казахстан и Оман договорились об избежании двойного налогообложения

Вице-министр финансов Ержан Биржанов сообщил, что Соглашение между правительством РК и правительством Султаната Оман об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и капитал и Протокола к нему подписаны 29 мая 2025 года в Астане.