В Башкирии предложили запретить продажу игрушечного оружия детям

На заседании рабочей группы Госсобрания-Курултая республики прозвучало предложение запретить на законодательном уровне продажу несовершеннолетним любых изделий, конструктивно сходных с оружием, включая пневматику мощностью до 3 Дж.
Сейчас подобные конструктивно схожие с оружием изделия не подлежат регистрации и лицензированию, на их приобретение нет возрастного ограничения. Их свободно могут покупать дети и подростки через маркетплейсы.
Однако подобные «игрушки» становятся инструментом буллинга или случайных травм в учебных заведениях. Вспомним происшествие в уфимской школе, когда школьник пришел в школу с игрушечным автоматом. В отношении подростка возбуждено уголовное дело, сейчас он находится под домашним арестом.
Заместитель начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции МВД по РБ Светлана Валинурова рассказала и о других случаях. На прошлой неделе в Уфе 16-летний подросток после ссоры со свой подругой выстрелил себе в кисть из пневматического пистолета и получил травму. В городе Октябрьском также 16-летний школьник из пневматического пистолета стрелял с балкона своей квартиры по несовершеннолетним подросткам во дворе. В отношении хулигана возбуждено уголовное дело.
«В этой связи мы предлагаем выйти с законодательной инициативой по ограничению возраста продажи подобных изделий, чтобы они были запрещены в продаже лицам до 18 лет», — сказала Светлана Валинурова.