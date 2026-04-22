В Башкирии предложили запретить продажу игрушечного оружия детям

Заместитель начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции МВД по РБ Светлана Валинурова рассказала и о других случаях. На прошлой неделе в Уфе 16-летний подросток после ссоры со свой подругой выстрелил себе в кисть из пневматического пистолета и получил травму. В городе Октябрьском также 16-летний школьник из пневматического пистолета стрелял с балкона своей квартиры по несовершеннолетним подросткам во дворе. В отношении хулигана возбуждено уголовное дело.