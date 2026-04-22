В Госдуме рассказали о возобновлении переговоров по Украине

«Два или три дня назад появилась информация о том, что и Кушнер, и Уиткофф собираются посетить Москву. Это возобновление переговорного процесса. Он по понятным причинам приостанавливался со стороны американцев. По какому-то ряду вопросов консультации продолжались. Сейчас, наверное, будет более активная фаза», — заявил парламентарий.
21 апреля газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о том, что Уиткофф и Кушнер намерены посетить РФ в рамках урегулирования конфликта на Украине.
Переговоры по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта официального находятся на паузе. При этом, по данным NYT, в последние недели они продвигались за кулисами.
В апреле украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает скорого визита спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера на Украину.