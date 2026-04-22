Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме рассказали о возобновлении переговоров по Украине

Предстоящий визит зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера и спецпредставителя Стива Уиткоффа в Москву в рамках урегулирования украинского кризиса свидетельствует о возобновлении трехстороннего формата переговоров по Украине. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Источник: РИА "Новости"

«Два или три дня назад появилась информация о том, что и Кушнер, и Уиткофф собираются посетить Москву. Это возобновление переговорного процесса. Он по понятным причинам приостанавливался со стороны американцев. По какому-то ряду вопросов консультации продолжались. Сейчас, наверное, будет более активная фаза», — заявил парламентарий.

21 апреля газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о том, что Уиткофф и Кушнер намерены посетить РФ в рамках урегулирования конфликта на Украине.

Переговоры по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта официального находятся на паузе. При этом, по данным NYT, в последние недели они продвигались за кулисами.

В апреле украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает скорого визита спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера на Украину.

