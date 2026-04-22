НАТО задействовало истребители для сопровождения российских самолетов

Для сопровождения российских бомбардировщиков и истребителей 20 апреля было задействовано несколько самолетов НАТО, сообщила пресс-служба воздушных сил альянса.

Источник: РБК

Для выполнения задачи в небо подняли французские и румынские истребители.

«Вчера французские истребители Rafal и румынские F-16 перехватили несколько российских самолетов-разведчиков, бомбардировщиков и истребителей», — говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

Как пишет ABC News, для сопровождения также были задействованы самолеты Швеции, Финляндии, Польши и Дании.

20 апреля Минобороны России сообщило о четырехчасовом полете дальних российских бомбардировщиков Ту-22M3 над водами Балтийского моря. С российской стороны их сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35.

Ведомство добавило, что «на отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств».

Полет, по утверждению Минобороны, был выполнен в соответствии с международными правилами.

Оставайтесь на связи с РБК в Mах.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше