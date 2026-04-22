НАТО задействовало истребители для сопровождения российских самолетов

Для сопровождения российских бомбардировщиков и истребителей 20 апреля было задействовано несколько самолетов НАТО, сообщила пресс-служба воздушных сил альянса.
Для выполнения задачи в небо подняли французские и румынские истребители.
«Вчера французские истребители Rafal и румынские F-16 перехватили несколько российских самолетов-разведчиков, бомбардировщиков и истребителей», — говорится в сообщении ведомства в соцсети X.
Как пишет ABC News, для сопровождения также были задействованы самолеты Швеции, Финляндии, Польши и Дании.
20 апреля Минобороны России сообщило о четырехчасовом полете дальних российских бомбардировщиков Ту-22M3 над водами Балтийского моря. С российской стороны их сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35.
Ведомство добавило, что «на отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств».
Полет, по утверждению Минобороны, был выполнен в соответствии с международными правилами.
