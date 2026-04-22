Токаев сделал заявление о состоянии Аральского моря

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на Региональном экологическом саммите сделал заявление о состоянии Аральского моря, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По словам президента Казахстана, водная безопасность является вопросом исключительной важности как для Казахстана, так и для всей Центральной Азии.

«Наше будущее зависит от рационального и справедливого управления этим жизненно важным ресурсом. Аральское море и по сей день сурово напоминает нам о последствиях нерациональной политики, а также о том, чего можно достичь благодаря решительным и научно обоснованным действиям. На сегодня нам удалось восстановить около 36 процентов Северного Арала, улучшив качество воды, увеличив рыбные запасы и повысив уровень жизни населения. В ходе сегодняшнего заседания высокого уровня Международного фонда спасения Арала, в которым мы примем участие вместе с коллегами, Казахстан завершит свое трехлетнее председательство в этой организации», — сказал президент Казахстана.

Напомним, несколько лет назад Казахстан договорился с соседними странами о пополнении Аральского моря. Позже в Минэкологии сообщали, что саксауловый лес появится на дне Аральского моря.