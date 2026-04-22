Суд приговорил Антона Долина к 1 году лишения свободы

Кинокритик Антон Долин (признан иноагентом) заочно приговорен к 1 году лишения свободы по уголовному делу за неисполнение обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1). Об этом сообщили РБК в прокуратуре Москвы.
Суд также лишил Долина права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации и администрированием сайтов на 2 года.
Гособвинение запрашивало для Долина 1 год и 10 месяцев колонии общего режима. Прокурор также просил суд запретить Долину заниматься администрированием сайтов в течение 3 лет. Максимальное наказание по этой статье (ч. 2 ст. 330.1 УК) — до двух лет колонии.
РБК направил запрос в офис судебного участка мирового судьи № 353 Москвы.
Следствие указывало, что кинокритик в течение года дважды привлекался к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента), однако продолжил распространять информацию в социальных сетях без указания маркировки иностранного агента.
В конце сентября 2025 года в отношении Долина было возбуждено уголовное дело по статье 330.1 Уголовного кодекса. Следователи посчитали, что кинокритик «неоднократно уклонялся от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах».
21 ноября того же года Савеловский суд Москвы заочно арестовал кинокритика.
Антон Долин покинул Россию весной 2022 года. В октябре того же года Минюст России признал его иноагентом. В августе 2025 года Долин вместе с семьей по указу президента Майи Санду получил молдавское гражданство.
