Киев исключил Москву и Минск как места для встречи Зеленского и Путина

Киев выступает за проведение встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина и обратился к нескольким столицам, не только к Анкаре, для организации их встречи, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече с журналистами, передает «Интерфакс-Украина».
По его словам, украинская сторона выступает за встречу ради «получения новой дипломатической динамики». При этом он исключил столицы России и Белоруссии как возможные площадки для встречи.
«Мы попросили об этом турок, и мы попросили еще определенные столицы. В Турцию мы адресно обратились. Но если другая столица, кроме Москвы и Минска, организует такую встречу, мы поедем. И для нас это важно», — заявил Сибига.
Во вторник, 21 апреля, Андрей Сибига принял участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам. Он выразил благодарность европейским партнерам за поддержку Киева и призвал как можно скорее разблокировать кредит в €90 млрд на поддержку Украины и наложить на Россию новый пакет санкций.
«€90 млрд — это абсолютный приоритет. Этот шаг уже был согласован. Он должен быть реализован, потому что каждый день задержки наносит ущерб. Сейчас нет никаких препятствий, и даже искусственные преграды устранены. ЕС имеет необходимые инструменты для снятия блокады уже на этой неделе. Мы рассчитываем на их использование в ближайшие дни», — сказал он.
Накануне вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Тарас Качка заявил, что Киев настаивает на срочной выплате транша, поскольку это «вопрос жизни и смерти».
В настоящий момент Венгрия блокирует передачу Украине этих средств в связи с прекращением поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Будапешт считает, что Украина должна возобновить поставки нефти, прежде чем получить средства. Еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис в марте заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере €90 млрд, несмотря на вето Венгрии.
14 апреля представитель Еврокомиссии Бала Уйвари сообщил, что планы предоставления Украине части европейского кредита на €90 млрд отложены на вторую половину 2026 года.
21 апреля венгерская группа MOL получила от украинского оператора нефтепровода «Дружба» АО «Укртранснафта» сообщение о готовности возобновить транзит нефти из России в Венгрию и Словакию.
Ранее Еврокомиссия заявляла, что получить первые деньги в рамках кредита Киев может уже в начале апреля. Согласно предложению Еврокомиссии, планировалось до 31 декабря 2026 года предоставить Украине €45 млрд, а оставшаяся часть пакета в €90 млрд рассчитана на 2027 год.
Оставайтесь на связи с РБК в Максе.