Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: США расширили операции против Ирана на Индо-Тихоокеанский регион

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. США расширили военно-морские операции против Ирана за пределы Ближнего Востока, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на официальные источники. Накануне ВМС США перехватили танкер Tifani в Индо-Тихоокеанском регионе и сопроводили по меньшей мере еще одно судно у западного побережья Индии.

Источник: Reuters

Издание называет захват Tifani, способного перевозить около 2 млн баррелей нефти, «началом серии подобных операций». Такие оперативные действия, как предположил ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн, могут проводиться в Индо-Тихоокеанском регионе. Американские силы будут преследовать, по словам Кейна, «любое судно под иранским флагом или же то, которое пытается оказать реальную поддержку Ирану».

В настоящее время в Аравийском море действует ударная группа авианосца ВМС США USS Abraham Lincoln и группа во главе с десантным кораблем USS Tripoli, они участвуют в морской блокаде Ирана. К ним также направляется группа во главе с авианосцем USS George H. W. Bush.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжит морскую блокаду исламской республики до заключения сторонами окончательной сделки. После этого ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщили, что Иран перекрыл пролив до полного снятия морской блокады США. В КСИР призвали судовладельцев соблюдать исключительно рекомендации иранской стороны и охарактеризовали заявления Трампа о ситуации в Ормузском проливе как «не заслуживающие доверия».

