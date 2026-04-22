WP: США расширили операции против Ирана на Индо-Тихоокеанский регион

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжит морскую блокаду исламской республики до заключения сторонами окончательной сделки. После этого ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщили, что Иран перекрыл пролив до полного снятия морской блокады США. В КСИР призвали судовладельцев соблюдать исключительно рекомендации иранской стороны и охарактеризовали заявления Трампа о ситуации в Ормузском проливе как «не заслуживающие доверия».