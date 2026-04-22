WP: США расширили операции против Ирана на Индо-Тихоокеанский регион

Издание называет захват Tifani, способного перевозить около 2 млн баррелей нефти, «началом серии подобных операций». Такие оперативные действия, как предположил ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн, могут проводиться в Индо-Тихоокеанском регионе. Американские силы будут преследовать, по словам Кейна, «любое судно под иранским флагом или же то, которое пытается оказать реальную поддержку Ирану».
В настоящее время в Аравийском море действует ударная группа авианосца ВМС США USS Abraham Lincoln и группа во главе с десантным кораблем USS Tripoli, они участвуют в морской блокаде Ирана. К ним также направляется группа во главе с авианосцем USS George H. W. Bush.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжит морскую блокаду исламской республики до заключения сторонами окончательной сделки. После этого ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщили, что Иран перекрыл пролив до полного снятия морской блокады США. В КСИР призвали судовладельцев соблюдать исключительно рекомендации иранской стороны и охарактеризовали заявления Трампа о ситуации в Ормузском проливе как «не заслуживающие доверия».