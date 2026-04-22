Развитие сельских территорий обсудили в Москве на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России»

«Главный капитал в нашей стране — это человек. Где он живет, там есть развитие инфраструктуры, бизнеса, услуг. Если нет комфортных условий — здравоохранения, образования, хороших дорог и работы, то человек не будет жить в своем населенном пункте. Поэтому надо обязательно заниматься развитием всех регионов страны в комплексе. Для этого был запущен нацпроект “Инфраструктура для жизни”. В прошлом году по вводу жилой и нежилой недвижимости мы вышли на максимальные объемы за всю новейшую историю страны — 150 млн кв. м. Ключевая роль в достижении этих результатов возложена на муниципалитеты, потому что именно работники органов местного самоуправления находятся в самих городах и поселках, общаются с людьми, берут на себя все трудности и практическое исполнение задач. За последние годы те, кто системно занимается своими населенными пунктами, действительно привели их в порядок и продолжают планомерные улучшения. Налаживать такую работу эффективно сегодня помогает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Уверен, что и дальше наша общая командная работа — федерального центра, регионов, муниципалитетов, — несмотря на все сложности, продолжит приносить видимые результаты во благо россиян».