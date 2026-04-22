Развитие сельских территорий обсудили в Москве на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России»

Инициативы в сфере поддержки муниципальных служащих, ветеранов СВО, развития сельских территорий, международного сотрудничества городов и пространственного развития страны выработаны в рамках III Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России» (12+). Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Первый день московского форума открылся торжественной церемонией (0+) вручения государственных наград и поощрений президента России представителям муниципального сообщества. С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Он подчеркнул особую роль местной власти в достижении национальных целей развития страны.
Мастер-лекцию «Народная программа: роль партии “Единая Россия” в социально-экономическом развитии страны» (16+) провел заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, председатель Всероссийской политической партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Он поручил создать правовую основу для защиты муниципальных служащих и призвал участников форума включиться в формирование новой Народной программы, в том числе через инициативы по поддержке ветеранов СВО.
«Одна из важнейших целей, которая поставлена президентом нашей страны, уменьшить социальные и технологические различия, которые существуют между мегаполисами и отдаленными территориями, городом и сельской местностью. Тем самым обеспечить равномерное и поступательное развитие страны», — отметил Дмитрий Медведев.
С приветственным словом к участникам форума обратилась председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко. Она сделала акцент на роли местного самоуправления как фундамента российской государственности и особо отметила вклад женщин в работу органов местной власти.
«Женщины отлично справляются с этой работой. При этом по своему характеру, решимости, патриотизму они ничуть не уступают мужчинам. Мы конкурентноспособны, и тот факт, что люди выбирают женщин в органы самоуправления, подтверждают это», — подчеркнула Валентина Матвиенко.
О задачах развития сельских территорий и роли муниципалитетов в обеспечении продовольственной безопасности страны рассказала министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут.
«Органы местного самоуправления играют ключевую роль в развитии сельских территорий. Именно вы лучше всех понимаете, что нужно конкретным населенным пунктам для развития и улучшения жизни наших людей, которые живут на сельских территориях».
Обращаясь к участникам форума, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева сделала особый упор на то, как сегодня выстраивается технология донесения проблем муниципалитетов.
«Одна из приоритетных задач глав муниципальных образований — создать условия, чтобы жители хотели оставаться в селе, развивали малую родину. ВАРМСУ в рамках своих проектов создает прямой диалог между всеми уровнями власти и доносит реальные предложения с мест до федерального центра. Благодаря таким проектам сельские территории получают новые возможности для развития, а жители — более комфортные условия для жизни».
Вторая часть деловой программы (16+) была посвящена вопросам международного сотрудничества муниципалитетов, стратегического и пространственного развития территорий, поддержки ветеранов СВО и инфраструктурного обновления регионов.
Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил роль муниципалитетов в достижении результатов, направленных на комплексное развитие страны.
«Главный капитал в нашей стране — это человек. Где он живет, там есть развитие инфраструктуры, бизнеса, услуг. Если нет комфортных условий — здравоохранения, образования, хороших дорог и работы, то человек не будет жить в своем населенном пункте. Поэтому надо обязательно заниматься развитием всех регионов страны в комплексе. Для этого был запущен нацпроект “Инфраструктура для жизни”. В прошлом году по вводу жилой и нежилой недвижимости мы вышли на максимальные объемы за всю новейшую историю страны — 150 млн кв. м. Ключевая роль в достижении этих результатов возложена на муниципалитеты, потому что именно работники органов местного самоуправления находятся в самих городах и поселках, общаются с людьми, берут на себя все трудности и практическое исполнение задач. За последние годы те, кто системно занимается своими населенными пунктами, действительно привели их в порядок и продолжают планомерные улучшения. Налаживать такую работу эффективно сегодня помогает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Уверен, что и дальше наша общая командная работа — федерального центра, регионов, муниципалитетов, — несмотря на все сложности, продолжит приносить видимые результаты во благо россиян».
Одним из ключевых событий дня стало подписание соглашения (0+) о сотрудничестве между Государственным фондом «Защитники Отечества» и ВАРМСУ. В рамках договоренностей Фонд откроет муниципальные филиалы в регионах страны, а ВАРМСУ окажет системную поддержку в запуске их работы. Это решение создаст единую инфраструктуру помощи ветеранам СВО и их семьям на уровне каждого муниципалитета.
Важной частью программы первого дня стал Форум городов-побратимов (0+), объединивший более 60 делегатов из администраций зарубежных городов. Представители муниципалитетов России и дружественных стран обсудили перспективы развития межмуниципального сотрудничества, обмен лучшими управленческими практиками, совместные гуманитарные, образовательные и культурные проекты. Участники отметили, что муниципальная дипломатия сегодня становится важным элементом укрепления международных связей и формирования объективного образа России за рубежом.
Культурной доминантой первого дня форума стал фестиваль «Сердце Родины» (0+), посвященный Году единства народов России. Гости форума познакомились с традициями, ремеслами, национальной кухней и творчеством народов, проживающих в регионах нашей страны. Фестиваль стал ярким подтверждением того, что культурное многообразие — это основа единства России и один из главных ресурсов развития ее территорий.
Во второй день форума, 21 апреля, состоялась торжественная церемония вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение» (0+). Она проводится по поручению президента России и организована ВАРМСУ при поддержке администрации президента Российской Федерации.
Напомним, что председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов принял участие во встрече президента России с представителями муниципального сообщества.
Справка.
Всероссийский муниципальный форум «Малая родина — сила России» проводится по поручению президента Российской Федерации. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке администрации президента России. В работе форума принимают участие около семи тысяч представителей муниципального сообщества, органов федеральной и региональной власти, а также более 60 делегатов из администраций зарубежных городов.