Выборы-2026 в Нижегородской области: эксперты дали политические расклады

В сентябре 2026 года пройдут выборы в Законодательное собрание Нижегородской области, а также в Государственную Думу РФ. О своем видении предвыборной ситуации ИА «Время Н» рассказали политические обозреватели Андрей Вовк и Сергей Анисимов.
Ветераны уступают место молодым.
По мнению Андрея Вовка, из нового состава Законодательного собрания, наверняка, уйдут несколько его ветеранов: Дмитрий Бедняков, Юрий Лебедев, Владимир Солдатенков и, возможно, еще несколько человек.
Первая причина — возраст. Вторая — они не заявились на праймериз (предварительные выборы) партии «Единая Россия». Подача заявок на праймериз завершится в мае, однако, по мнению Вовка, те, кто реально хочет избраться, уже зарегистрировались.
«На избирательные округа ветеранов нижегородской политики округа придут новые люди, и это процесс логичный, — считает эксперт. — В последнем созыве они сидели как в совете старейшин, благодаря своему накопленному политическому опыту, который сегодня уже не так остро нужен».
По мнению политического обозревателя, времена, когда ветераны выигрывали публичные выборы и имели большую узнаваемость, давно прошли. Всего этого депутатам сейчас не требуется.
«Миссией ветеранов действующего созыва Заксобрания была передача опыт молодым. Они это сделали и теперь, собственно, могут уйти из большой политики», — считает Вовк.
С другой стороны, есть исключения из правил. Яркий пример — действующий спикер регионального парламента Евгений Люлин, которому в мае 2026 года исполнится 69 лет. Он работает в законодательных органах власти еще с 1990-х годов, неоднократно были главой Заксобрания.
Люлин — из команды «комсомольцев», у которых сейчас сильны позиции в Администрации президента РФ. Также он хорошо знает депутатов и чиновников в районах области. И возраст ему, судя по всему, не помеха.
«Евгений Борисович очень активен в свои годы, занимается спортом», — напомнил Андрей Вовк. «Для Нижегородской области очень важна также “короткая” связь с куратором внутренней политики в стране, первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко», — добавил политический обозреватель Сергей Анисимов.
Не время для политики?
На праймериз «Единой России» из действующих депутатов Госдумы, представляющих Нижегородскую область, не заявились Анатолий Лесун, Евгений Лебедев и Наталья Назарова.
Не собирается избираться и Вадим Булавинов.
Из депутатов, избравшихся в Госдуму по одномандатным округам в Нижегородской области, на праймериз пока заявился только Артем Кавинов.
По мнению экспертов, здесь ситуация аналогична выборам в Законодательное собрание: ветераны уходят, чтобы дать дорогу молодым.
Пять лет назад на выборах ярко проявила себя партия «За правду» с лидером-нижегородцем Захаром Прилепиным. Тогда она выступала в коалиции с партией «Справедливая Россия».
Свой думский мандат Прилепин впоследствии передал своему товарищу Дмитрию Кузнецову.
Не так давно появилась информация, что Прилепин может возглавить на предстоящих думских выборах партию «Родина», однако пока этот вопрос остается открытым.
«Думаю, что Прилепин не пойдет в Госдуму, — высказывает свою точку зрения Андрей Вовк. — Он мог получить мандат депутата еще в прошлый раз. Стоит напомнить, что Прилепин много раз говорил о том, что политика ему вообще неинтересна и сейчас не время для политики».
Политический обозреватель считает, что «карту Прилепина» разыграли в плане «Родины» для переговоров со «Справедливой Россией» (СР). Такие переговоры, по мнению Вовка, состоялись и СР согласилась с какими-то условиями.
«Если бы они не согласились, то против СР на выборах могли бы выставить “Родину”, чтобы она забрала у них часть голосов. А Прилепина использовали как человека, который может завоевать голоса для “Родины”, — полагает Андрей Вовк.»Захар и сам точно не знает, пойдет ли он на выборы в Госдуму. А если пойдет, то от какой партии. Решение может быть принято в последний момент. Причем, это будет не столько решение самого Прилепина, сколько его земляков из администрации президента", — считает Сергей Анисимов.