Politico узнало, как в Австрии отреагировали на идею Мадьяра о сближении

Правительство Австрии положительно отреагировало на идею лидера победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петера Мадьяра о сближении двух стран, сообщает Politico со ссылкой австрийских чиновников.

Источник: Reuters

Один из собеседников издания заявил, что в укреплении сотрудничества между центральноевропейскими государствами Евросоюза по образцу стран Бенилюкса (союз западноевропейских стран, включающий Бельгию, Нидерланды и Люксембург) «есть своя логика». «Мы все примерно одинакового размера, и у нас много общих интересов, поэтому вместе мы будем более значимы с точки зрения возможностей для голосования», — сказал он.

Politico отмечает, что для австрийского правительства, возглавляемого консерваторами, углубление связей с Венгрией уже давно является стратегической целью. В начале 2000-х годов, напоминает газета, австрийские лидеры предложили возобновить союз с Центральной Европой. Однако эта попытка в итоге провалилась из-за опасений в Польше и Словении, что Австрия стремится вернуть себе контроль спустя более чем 80 лет после распада Австро-Венгрии.

По словам двух других источников, австрийские власти еще в феврале начали рассматривать пересмотр отношений с Венгрией после ухода Виктора Орбана. В частности, на Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Австрии Кристиан Штокер обсудил с венгерскими чиновниками будущий визит нового главы правительства, а также способы улучшения условий для австрийских компаний, ведущих бизнес в Венгрии.

О необходимости сближения Венгрии с Австрией Мадьяр заявил сразу после победы на выборах: «Мы когда-то имели общую страну, а Австрия является ключевым экономическим партнером Венгрии. Я хотел бы укрепить отношения между Венгрией и Австрией по историческим, а также по культурным и экономическим причинам».

Мадьяр подчеркнул, что хочет изменить подход Венгрии к Евросоюзу, но не через полное сближение с Западной Европой, а путем усиления сотрудничества между странами Центральной Европы. По его мнению, государства региона имеют схожие экономические интересы, консервативные взгляды и близкие позиции по миграции и энергетике.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше