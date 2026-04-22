В Нидерландах оценили рост мощи российской армии

Вооруженные силы России в течение последних нескольких лет существенно усилили свои возможности, несмотря на действующие санкционные ограничения. Об этом сообщается в отчете Службы военной разведки и безопасности Нидерландов за 2025 год, пишет «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Данные разведывательной службы Нидерландов свидетельствуют, что российская оборонная промышленность нарастила выпуск тяжелого вооружения, а в арсеналах страны имеется крупный запас стратегических боеприпасов, уточняет «Лента.ру».

Разведка европейской страны оценила способность адаптации российской армии как высокую. В документе утверждается, что ВС России за годы военного конфликта с Украиной стали не только крупнее, но и существенно повысили свою эффективность.

Ранее в Европе обеспокоились из-за того, что Минобороны России опубликовало список предприятий в ЕС, где производят дроны для Украины. МИД ФРГ вызвал российского посла Сергея Нечаева после публикации. В Германии заявили, что восприняли публикацию Минобороны как угрозу в свой адрес и попытку ослабить поддержку Киева.