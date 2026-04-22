В Нидерландах оценили рост мощи российской армии

Ранее в Европе обеспокоились из-за того, что Минобороны России опубликовало список предприятий в ЕС, где производят дроны для Украины. МИД ФРГ вызвал российского посла Сергея Нечаева после публикации. В Германии заявили, что восприняли публикацию Минобороны как угрозу в свой адрес и попытку ослабить поддержку Киева.