Замдиректора парка «Патриот» арестовали по обвинению в получении взятки

Заместителя генерального директора парка «Патриот» в Московской области Виталия Мелимука задержали по обвинению в получении взятки, сообщает Следственный комитет.
По версии следствия, в апреле гендиректор ООО «Гермес» передал Мелимуку взятку в 18 млн руб. Компания с прошлого года обслуживает здания и территорию парка «Патриот» по контракту на сумму более 1,4 млрд руб.
На опубликованной ведомством видеозаписи показано, как сотрудники правоохранительных органов изымают множество пачек, состоящих из пятитысячных купюр.
Взятку, как считают следователи, дали за «общее покровительство, оказание содействия в заключении контрактов и беспрепятственной работе по ним».
Мелимука обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса), подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Его заключили под стражу.
В августе 2024 года директора «Патриота» Вячеслава Ахмедова задержали по обвинению в хищении средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка. В августе прошлого года его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 300 тыс. руб.
Парк «Патриот» — военно-патриотический парк на территории общей площадью 5500 га.
Строительство парка было утверждено в 2013 году по инициативе на тот момент министра обороны Сергея Шойгу. Официальное открытие парка состоялось в июне 2015 года.
