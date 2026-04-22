Европа может начать шантажировать Зеленского, чтобы он провел выборы

Украинский лидер Владимир Зеленский шантажирует Европу, откладывая возобновление работы нефтепровода «Дружба». В ответ Брюссель может начать свой шантаж Киева, используя аргумент о выделении кредита в 90 млрд евро, чтобы добиться проведения выборов на Украине. Об этом «Газете.Ru» заявил экономист Алексей Зубец.

Источник: Reuters

«Зеленский опять кинул Европу. Он должен был вчера включить трубу и начать качать нефть по “Дружбе”, он пытается шантажировать Европу этой трубой, и он ее не включил. Сегодня как раз заседание по выделению кредита [90 млрд евро Киев], он должен был это сделать. “Если вы не дадите мне денег, я не включу трубу”. По-пацански, по-криворожски, по понятиям криворожских пацанов, это наверное, правильно, кто первый моргнет, он не может потерять лицо, но с точки зрения политики, для Зеленского это катастрофа, потому что понятно, что эта труба нужна не только Венгрии и Словакии, она нужна всем. Венгрия и Словакия снабжали топливом, уже готовым, переработанным моторным топливом, всю Центральную Европу. Германия и все остальные пользовались», — указал экономист.

Такое положение дел не нравится никому в Европе, поскольку это ухудшает ситуацию с энергетической безопасностью региона, отметил Зубец. В этой связи, добавил он, Брюссель в свою очередь тоже может начать шантажировать Киев тем, что без включения нефтепровода «Дружба» кредит Украине выделен не будет.

Кроме того, Европа совместно с США может начать давить на Украину, чтобы та провела выборы. В противном случае никаких денег Киеву ждать не придется, считает Зубец.

«Прошел слух, что Европа договорилась с Америкой на уровне разговора о том, что там [на Украине] должны быть выборы до конца года, а Зеленский против. Всем понятно, что Зеленский на сегодняшний день это неконструктивный тормоз процесса, в том числе и для Европы… Не исключено, что Европа будет давить на него при помощи этого кредита с целью объявления выборов. Это тоже возможно», — подчеркнул экономист.

До этого министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что Возобновление поставок энергоресурсов по нефтепроводу «Дружба» в Словакию ожидается утром 23 апреля.

Через украинский участок «Дружбы» до января текущего года осуществлялись поставки российской нефти в Венгрию и Словакию. Украинская сторона объяснила остановку поставок энергоресурсов повреждением инфраструктуры в результате удара беспилотника. В Будапеште и Братиславе расценили многократные переносы сроков возобновления транзита как элемент «политического шантажа».

«Дружба» — один из самых протяженных нефтепроводов в мире и ключевой маршрут поставок российской нефти в Европу. Несмотря на политические изменения последних лет, он остается важным элементом энергетической инфраструктуры региона. В этом материале разбираем, что представляет собой нефтепровод «Дружба», как он устроен и какую роль играет сегодня.
