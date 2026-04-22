Европа может начать шантажировать Зеленского, чтобы он провел выборы

«Зеленский опять кинул Европу. Он должен был вчера включить трубу и начать качать нефть по “Дружбе”, он пытается шантажировать Европу этой трубой, и он ее не включил. Сегодня как раз заседание по выделению кредита [90 млрд евро Киев], он должен был это сделать. “Если вы не дадите мне денег, я не включу трубу”. По-пацански, по-криворожски, по понятиям криворожских пацанов, это наверное, правильно, кто первый моргнет, он не может потерять лицо, но с точки зрения политики, для Зеленского это катастрофа, потому что понятно, что эта труба нужна не только Венгрии и Словакии, она нужна всем. Венгрия и Словакия снабжали топливом, уже готовым, переработанным моторным топливом, всю Центральную Европу. Германия и все остальные пользовались», — указал экономист.