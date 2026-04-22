На Западе бурно расцветает сатанизм*, заявил Лавров

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в целом ряде европейских стран бурно расцветает сатанизм*.

Источник: © РИА Новости

«Возмущение и, я бы сказал, отвращение вызывают начатые в прошлом году в Киево-Печерской Лавре работы по “инвентаризации и проверке исторической и научной ценности мощей святых”. Это я сейчас процитировал. За этой бюрократической формулировкой украинского министерства культуры кроется узаконенное святотатство, совершаемое при попустительстве, даже прямой поддержке целого ряда европейских стран, где тоже буйно расцветает, прямо скажем, сатанизм*», — сказал министр в ходе приёма по случаю православной Пасхи.

Захвативший власть в Киеве режим готов положить на алтарь интересов своих западных хозяев жизни миллионов простых украинцев, отметил он.

«Уже более 10 лет не прекращаются гонения на Украинскую православную церковь, включая захваты ее храмов, вандализм, нападения на клириков и прихожан. Только по официальным данным самой киевской хунты, в отношении священнослужителей, включая четырех архиереев, возбуждено более 180 уголовных дел. Очевидно, что эта цифра занижена в целях сокрытия масштаба этих неприглядных акций, которые совершает киевский режим», — указал Лавров.

* Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено.

Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше