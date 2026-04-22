На Западе бурно расцветает сатанизм*, заявил Лавров

«Возмущение и, я бы сказал, отвращение вызывают начатые в прошлом году в Киево-Печерской Лавре работы по “инвентаризации и проверке исторической и научной ценности мощей святых”. Это я сейчас процитировал. За этой бюрократической формулировкой украинского министерства культуры кроется узаконенное святотатство, совершаемое при попустительстве, даже прямой поддержке целого ряда европейских стран, где тоже буйно расцветает, прямо скажем, сатанизм*», — сказал министр в ходе приёма по случаю православной Пасхи.
Захвативший власть в Киеве режим готов положить на алтарь интересов своих западных хозяев жизни миллионов простых украинцев, отметил он.
«Уже более 10 лет не прекращаются гонения на Украинскую православную церковь, включая захваты ее храмов, вандализм, нападения на клириков и прихожан. Только по официальным данным самой киевской хунты, в отношении священнослужителей, включая четырех архиереев, возбуждено более 180 уголовных дел. Очевидно, что эта цифра занижена в целях сокрытия масштаба этих неприглядных акций, которые совершает киевский режим», — указал Лавров.
* Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено.