Посол РФ в Италии назвал вызов в МИД из-за слов Соловьева ударом в штангу

МИД Италии вызвал российского посла Алексея Парамонова для выражения официального протеста. Причина — оскорбительные высказывания телеведущего Владимира Соловьева в адрес премьер-министра Джорджи Мелони. В эфире своей программы он назвал главу правительства тварью и фашисткой, обвинил в предательстве избирателей и Трампа. Что известно о перепалке и как ответила ведущему премьер Италии — в материале «Газеты.Ru».
Посла России Алексея Парамонова вызвали в МИД Италии после того, как Владимир Соловьев в эфире шоу «Полный контакт» оскорбил премьера страны Джорджу Мелони. Он обзывал ее «фашистской тварью», «уродкой» и другими бранными словами на русском и итальянском языках.
«Я вызвал посла России Парамонова в Министерство иностранных дел, чтобы выразить официальный протест в связи с крайне серьезными и оскорбительными заявлениями ведущего Владимира Соловьева», — написал глава итальянского МИД Антонио Таяни.
Парамонов резко отреагировал на вызов в итальянский МИД. Он назвал действия итальянской стороны «ударом в штангу» и попыткой раскрутить международный скандал на пустом месте.
Посол подчеркнул, что за почти четыре года работы Мелони во главе правительства никто из российских властей не позволял себе уничижительных заявлений ни в ее адрес, ни в адрес Италии.
«Ни одному здравомыслящему человеку никогда в голову не пришло бы воспринимать сугубо личные эмоциональные частные оценки кого бы то ни было как официальное заявление правительства. ~И уж тем более не следует приписывать руководству России и всему российскому народу выбор тона и лексики, которые были использованы в прозвучавшем авторском комментарии~», — отметил дипломат.
По его словам, в Москве никогда не воспринимали критику со стороны шоуменов и блогеров «в качестве повода для дипломатических демаршей либо очернительных антиитальянских кампаний».
Что сказал Соловьев.
Поводом для дипломатического скандала стали высказывания Владимира Соловьева в отношении европейских политиков в эфире программы «Полный контакт» на канале «Соловьев Live».
На итальянском Соловьев окрестил их «животными», «сертифицированными идиотами», а Мелони назвал фашисткой и «puta» (проститутка), потому что та якобы предала избирателей и Трампа:
«Мелони — фашистская тварь, предавшая своих избирателей, потому что шла совсем с другими лозунгами. Ну, предательство — это ее второе имя. Она предала и Трампа, которому до этого клялась в верности».
Мелони ответила на оскорбления.
Премьер-министр Италии прокомментировала высказывания Соловьева, написав пост в соцсетях.
«По своей природе усердный пропагандист режима не способен преподавать уроки ни последовательности, ни свободы. Но эти карикатуры, конечно, не заставят нас изменить курс», — отметила Мелони.
По ее словам, главным ориентиром для нее остаются интересы страны. Она подчеркнула, что продолжит следовать этому курсу, несмотря на подобные выпады.
Соловьев же в ответ заявил, что ничего оскорбительного в его высказываниях нет, а Мелони якобы исповедует фашистские взгляды и действительно предала Трампа, не поддержав его в споре с папой Римским.
«Ей не нравится слово “puta”, но это в классике русской политической дискуссии. Владимир Ильич Ленин вообще, кстати, называл многих своих политических оппонентов проститутками», — добавил он.
Нынешний скандал — не первый подобный случай. В ноябре 2025 года Алексея Парамонова уже вызывали в МИД Италии после комментария официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о частичном обрушении башни Торре-деи-Конти в центре Рима. Тогда она связала произошедшее с политикой итальянских властей, заявив, что при «бессмысленных тратах» страна «рухнет от экономики до башен».
В январе прошлого года в МИД Армении пригласили российского посла в Ереване Сергея Копыркина и вручили ему ноту протеста. Поводом стали высказывания Соловьева в программе «Соловьев Live» от 10 января. Тогда ведущий заявил, что «потеря Армении не в интересах России, и Россия должна провести специальную военную операцию не только на Украине, но и на территориях, составляющих зону влияния России, игнорируя международное право».