Вашингтон изучит продление отказа от векового закона из-за энергокризиса

Администрация США рассматривает возможность продления действия послабления для морских перевозок, которое упростило транспортировку нефти и бензина между портами страны, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Речь идет об исключении, введенном президентом Дональдом Трампом 18 марта, фактически освобождающего нефть, топливо и другие товары от требований «Закона Джонса» 1920 года. В соответствии с ним суда, перевозящие товары между портами США, должны быть построены и эксплуатироваться в США, а также ходить под американским флагом. Срок действия исключения, введенного на 60 дней, истекает в мае.
По словам источников, вопрос еще находится на стадии обсуждения, решение пока не принято. Представители администрации Трампа ведут переговоры с заинтересованными игроками отрасли и хотят прояснить, какого подхода планируется придерживаться, пояснили собеседники Bloomberg.
По данным Белого дома, временными послаблениями воспользовались или собираются это сделать более чем 40 танкеров. Это позволило перевезти около 9 млн барр. добытой в США нефти и снабдить топливом рынки Калифорнии, Флориды, Аляски и других штатов. Сторонники инициативы, на которых ссылается Bloomberg, также утверждают, что она обеспечила увеличение поставок добытой в стране нефти на американские нефтеперерабатывающие заводы и помогла сдержать цены.
Критики «Закона Джонса» исторически утверждали, что требования, которые он налагает на судоходную отрасль, вынуждают ее полагаться на более дорогие суда американского производства и под американским флагом. Сторонники же закона настаивают, что требования необходимы для поддержки американской судостроительной отрасли, имеющей ключевое значение для обеспечения национальной безопасности США, отмечает Bloomberg.
Послабления затрагивают суда, перевозящие нефть, бензин, дизельное топливо, сжиженный природный газ (СПГ) и удобрения между портами США. Они позволяют иностранным танкерам, чьи услуги обходятся дешевле, перевозить грузы, включая нефть с побережья Мексиканского залива, на нефтеперерабатывающие заводы на Восточном побережье США, а топливо из региона — в более густонаселенные районы, пояснял ранее Bloomberg.
Призывы продлить действие послаблений исходят от представителей нефтяной промышленности, которые утверждают, что они необходимы для обеспечения поставок американской нефти на местные нефтеперерабатывающие заводы. Этот вопрос обсуждался во время телеконференции, которую главы Национального совета по энергетическому превосходству Трампа — министр внутренних дел Дуг Бургум и министр энергетики Крис Райт — провели на прошлой неделе с американскими производителями нефти, поясняет издание.
Нефтеперерабатывающие компании настаивали на том, чтобы администрация США как можно быстрее раскрыла свои планы, поскольку им нужно бронировать поставки на даты после запланированного истечения срока действия послаблений.
Мировые цены на энергоносители выросли, в частности, из-за блокады Ормузского пролива — о ней сначала объявил Иран, затем — США. Также в конфликте на Ближнем Востоке пострадала энергетическая инфраструктура отдельных государств региона. Цены выросли и в Соединенных Штатах — за последние два месяца нефть марки Brent подорожала почти на 36%, а внутренние цены на неэтилированный бензин выросли на 35%, в среднем — до $4,74 за галлон (почти 3,8 л).