Вашингтон изучит продление отказа от векового закона из-за энергокризиса

Мировые цены на энергоносители выросли, в частности, из-за блокады Ормузского пролива — о ней сначала объявил Иран, затем — США. Также в конфликте на Ближнем Востоке пострадала энергетическая инфраструктура отдельных государств региона. Цены выросли и в Соединенных Штатах — за последние два месяца нефть марки Brent подорожала почти на 36%, а внутренние цены на неэтилированный бензин выросли на 35%, в среднем — до $4,74 за галлон (почти 3,8 л).