Костин спрогнозировал рост рынка акций после окончания военной операции

Российский рынок акций вырастет с приходом иностранных инвестиций после окончания военной операции на Украине. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с крупнейшими клиентами банка.
По его словам, китайские и арабские инвесторы проявляют интерес к вложениям в российские компании. Костин не исключил, что к ним могут присоединиться и европейские инвесторы.
«Он [российский рынок] вырастет, я думаю, сразу после окончания военных действий. Обязательно он должен вырасти и вырасти достаточно быстро», — сказал глава ВТБ.
Он отметил, что финансовые показатели компаний не всегда напрямую отражаются в росте капитализации из-за различных внешних факторов, поэтому роста рынка придется «подождать».
«Мы видим сегодня движение в сторону капитала, фондового рынка. Я думаю, по мере снижения доходности депозитов, интерес к рынку капитала будет возрастать», — сказал он.
Костин призвал не откладывать выход на рынок акций и отметил, что сейчас вход туда остается доступным.
