Костин спрогнозировал рост рынка акций после окончания военной операции

Российский рынок акций вырастет с приходом иностранных инвестиций после окончания военной операции на Украине.

Источник: РБК

Российский рынок акций вырастет с приходом иностранных инвестиций после окончания военной операции на Украине. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с крупнейшими клиентами банка.

По его словам, китайские и арабские инвесторы проявляют интерес к вложениям в российские компании. Костин не исключил, что к ним могут присоединиться и европейские инвесторы.

«Он [российский рынок] вырастет, я думаю, сразу после окончания военных действий. Обязательно он должен вырасти и вырасти достаточно быстро», — сказал глава ВТБ.

Он отметил, что финансовые показатели компаний не всегда напрямую отражаются в росте капитализации из-за различных внешних факторов, поэтому роста рынка придется «подождать».

«Мы видим сегодня движение в сторону капитала, фондового рынка. Я думаю, по мере снижения доходности депозитов, интерес к рынку капитала будет возрастать», — сказал он.

Костин призвал не откладывать выход на рынок акций и отметил, что сейчас вход туда остается доступным.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Андрей Костин: биография главы ВТБ, известные скандалы с его участием
Российский банкир, общественный деятель, председатель и президент одного из крупнейших отечественных банков. За годы работы в ВТБ Андрей Костин не единожды сталкивался с критикой и скандалами. Рассмотрим их и его биографию детальнее.
Читать дальше