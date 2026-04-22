В Совбезе России напомнили Армении про рост цен в случае вступления в ЕС

В Армении снизится уровень жизни в случае вступления страны в Евросоюз.

Источник: РБК

В Армении снизится уровень жизни в случае вступления страны в Евросоюз. Евроинтеграция грозит ей сокращением ВВП примерно на 23% и ростом цен на энергоносители, заявил замсекретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов, передает «РИА Новости».

«Присоединение к ЕС будет, по самым скромным и консервативным расчетам, стоить Армении примерно 23% ВВП, а массовое сокращение рынка труда (на 10,5 п.п.) и рост инфляции на 22,6 п.п. приведут к значительному снижению уровня жизни», — сказал он.

По словам Шевцова, в Армении упадет более чем на 20% внутреннее потребление, а цены на энергоносители, в том числе на природный газ, вырастут.

Премьер Армении Никол Пашинян в начале года заявлял о стремлении страны стать полноправным членом ЕС. В марте 2024 года парламент государства принял закон «О начале процесса вступления в ЕС», который официально запустил процесс евроинтеграции.

Президент России Владимир Путин предупредил Пашиняна, что Армения не сможет одновременно состоять в таможенном союзе и с ЕС, и с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), участником которого страна является с 2015 года. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне стремлений Армении заявил, что России стоит перестать быть толерантной к желанию своих соседей вступить в ЕС.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше