В Совбезе России напомнили Армении про рост цен в случае вступления в ЕС

Президент России Владимир Путин предупредил Пашиняна, что Армения не сможет одновременно состоять в таможенном союзе и с ЕС, и с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), участником которого страна является с 2015 года. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне стремлений Армении заявил, что России стоит перестать быть толерантной к желанию своих соседей вступить в ЕС.