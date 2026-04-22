Депутатов Петербурга обяжут работать с обращениями избирателей

Закон регламентирует, как депутаты будут выполнять обещания.

Источник: Комсомольская правда

В Законодательном собрании Петербурга 22 апреля рассмотрели законопроект о порядке рассмотрения наказов избирателей. Речь идет об обращениях граждан, которые они передают кандидатам во время выборов.

— Раньше депутат не всегда четко понимал, как именно ему выполнять обещания, данные избирателям. Новое постановление как раз уточняет эту процедуру, — пояснил председатель ЗакСа Александр Бельский.

Сам закон о наказах приняли еще в 2021 году. Но без четкого регламента он фактически не работал. Теперь процесс должен стать понятнее.

По новым правилам, после избрания депутаты обязаны в течение двух месяцев собрать все полученные наказы, составить их список и передать в парламент вместе с копиями самих обращений.

Депутат Денис Четырбок предложил уточнить сроки: два месяца дается на оформление перечня в секретариат ЗакСа, а еще три месяца — на передачу этих списков во фракции. Оба срока считаются со дня избрания.

К работе также подключатся парламентские комитеты и комиссии. Поддержанные наказы в будущем могут превратиться в законопроекты или официальные запросы в органы власти.