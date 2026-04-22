Путин поблагодарил депутатов Нижнего Новгорода за поддержку бойцов СВО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апреля, ФедералПресс. Встреча президента России Владимира Путина с представителями муниципалитетов прошла в рамках III Всероссийского форума «Малая Родина — сила России».

От Нижнего Новгорода на форум приехал председатель городской думы Евгений Чинцов. Он поблагодарил президента за внимание к защитникам страны и за программу «Время героев», которая помогает ветеранам интегрироваться в мирную жизнь.

«Мы продолжаем служить стране — кто-то в госуправлении, кто-то в бизнесе или общественной деятельности. Спасибо за программу “Время героев” — она дала нам важные знания и понимание, как работает власть. Для нас, защитников Родины, главное — ответственность, взаимовыручка и любовь к стране», — отметил Чинцов.

Путин в ответ поблагодарил депутатов Нижнего Новгорода за работу.

«Нижний Новгород и как город, и как субъект развивается очень хорошо, мощный субъект, одна из опорных баз России. Так что передавайте самые наилучшие пожелания и слова благодарности всем Вашим коллегам — депутатам городской думы», — сказал президент.

Чинцов предложил активнее использовать механизм госзаказа для поддержки ветеранов СВО и их семей. Президент эту инициативу поддержал.

«ФедералПресс» ранее сообщал о том, что Владимир Путин заявил представителями муниципалитетов, что итогом противостояния с Украиной обязательно станет победа России.

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ / kremlin.ru.