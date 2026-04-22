ЗакС Петербурга утвердил проект о реформе школьного питания

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в окончательном чтении проект постановления о внесении в Госдуму федеральной инициативы. Документ предполагает создание новой централизованной системы организации питания в школах и детских садах, при которой ключевым критерием при выборе поставщиков станет не минимальная стоимость контракта, а качество продуктов и услуг, сообщил депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок в своем Telegram-канале.