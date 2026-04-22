Эксперт: сомнения в гарантиях США перед НАТО — вредные иллюзии

Пятая статья Устава НАТО, которая закрепляет принцип коллективной защиты, является обязательной для всех членов военного блока, в том числе для США, поэтому сомневаться в том, что Вашингтон откажется от гарантий в случае агрессии в адрес участников альянса, — вредные иллюзии. Такое мнение в беседе с ИС «Вести» высказал директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт уточнил, что обязательства США перед европейскими союзниками закреплены не только в соглашениях Североатлантического альянса, но и в американских законах, в частности в резолюции Ванденберга — документе 1948 года, который позволил Штатам формировать военно-политические блоки и размещать военные базы в других странах.

«Она [позиция США по предоставлению военных гарантий — прим. редакции] остается незыблемой, как и военное обязательство США в отношении союзников по НАТО. Любые другие спекуляции на эту тему являются вредными иллюзиями», — уточнил Войтоловский в беседе с ИС «Вести».

Ранее стало известно, что США намерены выделить на нужды НАТО 1,4 млрд долларов в 2027 году.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше