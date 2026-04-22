Эксперт: сомнения в гарантиях США перед НАТО — вредные иллюзии

Пятая статья Устава НАТО, которая закрепляет принцип коллективной защиты, является обязательной для всех членов военного блока, в том числе для США, поэтому сомневаться в том, что Вашингтон откажется от гарантий в случае агрессии в адрес участников альянса, — вредные иллюзии. Такое мнение в беседе с ИС «Вести» высказал директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский.