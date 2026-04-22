Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине заявили о возобновлении поставок по «Дружбе» в ближайшие часы

Украина по запросу венгерской нефтегазовой компании MOL возобновит поставки по нефтепроводу «Дружба» в течение нескольких часов, сообщает агентство AFP со ссылкой на киевского чиновника.

Источник: РБК

«Украина получила запрос от крупной венгерской нефтегазовой группы MOL, поставщика нефти и газа в обе страны, и транзит должен возобновиться “в течение нескольких часов”, — рассказал агентству анонимный украинский источник (цитата по Le Monde).

MOL также сообщила, что украинский оператор нефтепровода «Дружба» АО «Укртранснафт» уведомил о готовности возобновить транзит нефти из России в Венгрию и Словакию.

22 апреля президент Украины Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале, что Киев завершил работы по восстановлению поврежденного участка «Дружбы». Он отметил, что Украина выполнила свою часть договоренностей с ЕС и теперь рассчитывает, что Евросоюз последует ее примеру и разблокирует кредит в €90 млрд.

В январе прекратились поставки нефти в Венгрию и Словакию по южной ветке трубопровода «Дружба». Будапешт и Братислава сочли, что транзит был прекращен по политическим причинам, президент Украины заявил, что трубопровод поврежден и требует ремонта.

В связи с приостановкой транзита по «Дружбе» Венгрия в феврале наложила вето на выделение Киеву кредита €90 млрд, а также на введение новых санкций против России.

После победы венгерской партии «Тиса» на парламентских выборах в стране ее глава Петер Мадьяр призвал Зеленского прекратить, по его словам, политику давления и возобновить транзит нефти по трубопроводу.

Россия со своей стороны заявила о готовности продолжить поставки по «Дружбе», отметив, что продолжение транзита нефти зависит от украинских властей.

Узнать больше по теме
«Дружба»: крупнейший нефтепровод Европы и его роль в энергетике
«Дружба» — один из самых протяженных нефтепроводов в мире и ключевой маршрут поставок российской нефти в Европу. Несмотря на политические изменения последних лет, он остается важным элементом энергетической инфраструктуры региона. В этом материале разбираем, что представляет собой нефтепровод «Дружба», как он устроен и какую роль играет сегодня.
Читать дальше