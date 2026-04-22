На Украине заявили о возобновлении поставок по «Дружбе» в ближайшие часы

Украина по запросу венгерской нефтегазовой компании MOL возобновит поставки по нефтепроводу «Дружба» в течение нескольких часов, сообщает агентство AFP со ссылкой на киевского чиновника.
«Украина получила запрос от крупной венгерской нефтегазовой группы MOL, поставщика нефти и газа в обе страны, и транзит должен возобновиться “в течение нескольких часов”, — рассказал агентству анонимный украинский источник (цитата по Le Monde).
22 апреля президент Украины Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале, что Киев завершил работы по восстановлению поврежденного участка «Дружбы». Он отметил, что Украина выполнила свою часть договоренностей с ЕС и теперь рассчитывает, что Евросоюз последует ее примеру и разблокирует кредит в €90 млрд.
В январе прекратились поставки нефти в Венгрию и Словакию по южной ветке трубопровода «Дружба». Будапешт и Братислава сочли, что транзит был прекращен по политическим причинам, президент Украины заявил, что трубопровод поврежден и требует ремонта.
В связи с приостановкой транзита по «Дружбе» Венгрия в феврале наложила вето на выделение Киеву кредита €90 млрд, а также на введение новых санкций против России.
После победы венгерской партии «Тиса» на парламентских выборах в стране ее глава Петер Мадьяр призвал Зеленского прекратить, по его словам, политику давления и возобновить транзит нефти по трубопроводу.
Россия со своей стороны заявила о готовности продолжить поставки по «Дружбе», отметив, что продолжение транзита нефти зависит от украинских властей.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».