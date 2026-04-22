Формирование наказов избирателей выходит на финишную прямую

Сегодня на комиссии Законодательного Собрания Новосибирской области по наказам депутаты совместно с представителями регионального Правительства уточнили приоритетные направления и поэтапные сроки выполнения поручений жителей.
Как сообщила министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф, общее число предложений по наказам первоначально составило более 30 тысяч. Из этого числа были исключены дублирующие наказы, наказы, не соответствующие полномочиям органов власти, по которым отсутствуют социальные нормативы. «Сейчас совместно с органами власти и местного самоуправления отрабатываем поданные предложения», — проинформировала министр.
В ходе обсуждения прозвучали рекомендации Правительству области по формированию проекта Программы наказов избирателей, полученных депутатами восьмого созыва. В частности, депутаты отметили необходимость включения в проект программы объектов капитального строительства в качестве дорожной карты возведения объектов социальной и другой направленности. Будет продолжена практика прошлых созывов — обсуждение наказов, полученных каждым депутатом, с министерствами регионального Правительства и органами местного самоуправления. В течение мая депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области вместе с руководством министерств регионального Правительством и органов местного самоуправления отработают наказы по каждому округу, чтобы вынести проект программы реализации наказов избирателей на рассмотрение июньской сессии.
Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив поблагодарил членов комиссии по наказам за проделанную работу. «Количество наказов увеличилось в два раза. Это в очередной раз подтверждает: наш закон о наказах избирателей востребован и работает. Важный фактор его эффективности — в деятельности каждого из депутатов, его компетентности, умении работать с исполнительной властью. Должно быть такое взаимное понимание. И у нас такое взаимопонимание есть», — убежден Андрей Шимкив.
Спикер регионального парламента отметил необходимость формирования программы реализации наказов с учетом оценки экономической ситуации. «Возможно, исполнение наказов не начнется в этом году, поскольку бюджет уже принят. Но это совсем не значит, что какие-то из наказов будут не выполнены. Мы всегда стоим на том, что даже переходящие наказы должны быть обязательны к исполнению. Так будет и в этот раз», — подчеркнул Председатель Законодательного Собрания.
Полученные депутатами наказы прокомментировал председатель комиссии Дмитрий Козловский: «По статистике 61,2 процентов наказов — в сфере ЖКХ. На территории области это в основном программа “Чистая вода”, реконструкция водопроводных сетей, газификация, строительство и ремонт котельных. В Новосибирске — благоустройство дворовых территорий. Это детские площадки, ремонт внутриквартальных проездов, обустройство парковок, контейнерных площадок. На втором месте образование — 15 процентов. Большая часть наказов связана с капитальным и текущим ремонтом образовательных учреждений, благоустройством их территории, обустройством спортивных площадок. Далее дорожная инфраструктура — 14,2 процентов наказов».
Парламентарий также обратил внимание на сроки реализации наказов: «Правительство честно нам, депутатам, сказало, что в основном выполнение наказов планируется на 2029−2030 годы. Бюджет дефицитный, мы занимаем деньги, а они очень дороги. Тем не менее, на каждом округе есть наказы, которые откладывать нельзя. Поэтому в мае Правительство региона во главе с первым заместителем Губернатора Владимиром Михайловичем Знатковым, как это было в предыдущие созывы, встретится с каждым депутатом. Будут обсуждаться наказы избирателей по каждому округу с акцентированием самых актуальных, первоочередных наказов», — сообщил руководитель комиссии.
