Мадьяр займет пост премьер-министра Венгрии 9 мая

Лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр будет приведен к присяге в качестве премьер-министра Венгрии 9 мая, сообщил он в соцсети Х.

Источник: РБК

«9 мая, после официальной церемонии приведения к присяге в качестве премьер-министра, мы проведем торжественное мероприятие, посвященное политическим изменениям, на площади Кошута в Будапеште, рядом с парламентом», — написал Мадьяр.

Партия «Тиса» одержала победу на парламентских выборах 12 апреля, получив 141 место из 199 в парламенте, что дало ей конституционное большинство в две трети голосов. Виктор Орбан признал поражение и объявил об отставке после 16 лет правления.

21 апреля Петер Мадьяр выдвинул ультиматум президенту страны Тамашу Шуйоку и другим высшим должностным лицам, назначенным при предыдущем правительстве. Если они добровольно не покинут свои посты до 31 мая, их отстранят принудительно, заявил Мадьяр.

