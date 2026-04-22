Эксперт оценил шансы на импичмент главе Пентагона из-за провала в Иране

Эксперт оценил вероятность того, что военный министр США Пит Хегсет лишится своего поста на фоне неудач на Ближнем Востоке. По информации западных СМИ, демократы в Конгрессе уже подготовили проект импичмента главе Пентагона, и среди обвинений обозначены военные преступления и халатное обращение с секретной информацией.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Глава американского военного ведомства Пит Хегсет может стать фигурой, на которую Белый дом возложит ответственность за неудачи в ближневосточном конфликте. Такое мнение в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» высказал профессор МГИМО Андраник Мигранян, комментируя инициативу американских демократов об импичменте министру.

По оценке российского политолога, Хегсет является наиболее уязвимой фигурой в действующей администрации США. Эксперт указал на недавние сенатские слушания, в ходе которых законодатели подвергли главу Пентагона жесткой критике.

«Это ничтожество, пришедшее из ниоткуда… Он очень удобен. Не надо даже импичмента, Трамп сам им пожертвует», — цитирует телеканал слова Миграняна.

Дискуссия вокруг фигуры Хегсета обострилась после того, как конгрессмены от Демократической партии заявили о намерении инициировать процедуру его импичмента. Как уточняет Axios, в числе обвинений в проекте резолюции значатся начало операции против Ирана без одобрения Конгресса, создание чрезмерных рисков для американских военных, а также нарушение законов ведения войны (в частности, упоминается удар по школе в иранском городе Минаб).

Кроме того, демократы обвиняют министра в халатном обращении с секретной информацией. Поводом стал недавний скандал, когда редактор издания The Atlantic был ошибочно добавлен в закрытый чат мессенджера Signal, где чиновники Пентагона обсуждали планы ударов по Йемену.

По данным Axios, из-за республиканского большинства в Конгрессе инициатива об импичменте практически не имеет шансов на успех. Однако этот шаг демонстрирует, что Пит Хегсет стал главной политической мишенью для оппонентов Дональда Трампа.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше