Эксперт оценил шансы на импичмент главе Пентагона из-за провала в Иране

Глава американского военного ведомства Пит Хегсет может стать фигурой, на которую Белый дом возложит ответственность за неудачи в ближневосточном конфликте. Такое мнение в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» высказал профессор МГИМО Андраник Мигранян, комментируя инициативу американских демократов об импичменте министру.
«Это ничтожество, пришедшее из ниоткуда… Он очень удобен. Не надо даже импичмента, Трамп сам им пожертвует», — цитирует телеканал слова Миграняна.
Дискуссия вокруг фигуры Хегсета обострилась после того, как конгрессмены от Демократической партии заявили о намерении инициировать процедуру его импичмента. Как уточняет Axios, в числе обвинений в проекте резолюции значатся начало операции против Ирана без одобрения Конгресса, создание чрезмерных рисков для американских военных, а также нарушение законов ведения войны (в частности, упоминается удар по школе в иранском городе Минаб).
Кроме того, демократы обвиняют министра в халатном обращении с секретной информацией. Поводом стал недавний скандал, когда редактор издания The Atlantic был ошибочно добавлен в закрытый чат мессенджера Signal, где чиновники Пентагона обсуждали планы ударов по Йемену.
По данным Axios, из-за республиканского большинства в Конгрессе инициатива об импичменте практически не имеет шансов на успех. Однако этот шаг демонстрирует, что Пит Хегсет стал главной политической мишенью для оппонентов Дональда Трампа.