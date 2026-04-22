Axios узнал, что Трамп дал Ирану пять дней на возвращение к переговорам

По данным источников, Тегерану Вашингтон готов дать еще несколько дней на раздумья, при этом перемирие «не будет бессрочным». «Трамп готов дать еще три-пять дней перемирия, чтобы позволить иранцам собраться с мыслями. Это не будет бессрочным», — приводит издание слова информированного источника.
Как отмечает Axios, в Белом доме по-прежнему считают, что соглашение о прекращении войны и урегулировании остатков ядерной программы Ирана достижимо. Однако американская сторона испытывает серьезные опасения, что в Тегеране в настоящий момент может не оказаться фигуры, обладающей достаточными полномочиями для заключения мира с США.
Накануне Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что правительство Ирана находится в состоянии «серьезного раскола», и объявил о решении продлить перемирие по просьбе премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и главы пакистанской армии Асима Мунира. Американский лидер также сообщил, что военные США сохранят блокаду иранских портов и будут оставаться в полной готовности.
Президент США ранее делал противоречивые заявления: сначала он заявил, что продление перемирия «крайне маловероятно», а Ормузский пролив останется заблокированным до заключения сделки, но уже через несколько часов сообщил, что дал дипломатии «еще немного времени». По данным CNN, своими публичными заявлениями американский лидер осложняет переговорный процесс и вызывает раздражение в Тегеране.
Израильская газета The Jerusalem Post сообщает, что представители КСИР требуют от США снятия блокады иранских портов до начала любых переговоров, тогда как гражданские переговорщики готовы обсуждать условия урегулирования без предварительных условий.
