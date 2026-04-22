Axios узнал, что Трамп дал Ирану пять дней на возвращение к переговорам

Как отмечает Axios, в Белом доме по-прежнему считают, что соглашение о прекращении войны и урегулировании остатков ядерной программы Ирана достижимо. Однако американская сторона испытывает серьезные опасения, что в Тегеране в настоящий момент может не оказаться фигуры, обладающей достаточными полномочиями для заключения мира с США.