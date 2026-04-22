Бессмертный полк в Иркутской области пройдет в разных форматах

В правительстве Приангарья прошло заседание регионального оргкомитета «Победа». Губернатор Игорь Кобзев вместе с участниками встречи определил, как в 2026 году в области пройдет акция «Бессмертный полк».
— Каждый желающий может прийти с портретом своего родственника — участника Великой Отечественной войны на памятное мероприятие 9 Мая. Наш долг всем вместе выразить чувство глубокого уважения и благодарности землякам, которые подарили нам победную весну 1945 года. При этом мы должны очень тщательно подойди к организации данного мероприятия, обеспечив все необходимые условия безопасности, — подчеркнул Игорь Кобзев.
В 2026 году жителям предложат разные варианты участия. Сохранится традиционное шествие, оно состоится в Иркутске и еще нескольких территориях региона. Остальные муниципалитеты выберут альтернативные форматы. Среди новинок — акция «СВОи — родные», где ветераны и бойцы запишут видео с портретами своих дедов-фронтовиков. Портреты героев войны также разместят в блиндажах и на военной технике в зоне СВО. На стадионах перед матчами спортсмены и тренеры выйдут на поле с фотографиями родственников-участников войны, а болельщиков приглашают присоединиться к этой традиции на трибунах.
Также в планах праздничные автопробеги в малые населенные пункты с концертами у памятников. Продолжат работу «Стены памяти», портреты героев появятся на транспорте. В школах и детских садах акция пройдет в формате линеек и утренников.
Прием заявок на онлайн-шествие откроется 23 апреля и продлится до 6 мая. Трансляция начнется 9 Мая и пройдет по всем часовым поясам страны. На заседании также уточнили, что торжественное шествие в Иркутске в этом году обойдется без военной техники, в колонне пройдут парадные расчеты. Губернатор ещп раз напомнил, что главный приоритет — безопасность людей.