Уголовное дело о теракте возбудили в Самарской области после атаки БПЛА

Возбуждено уголовное дело по факту гибели и ранения мирных жителей Самарской области при атаке украинских боевиков, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ч. 2 ст. 205 УК РФ) в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований по жилым и гражданским объектам Самарской области», — отметила Петренко.
По ее словам, утром 22 апреля в городе Сызрань Самарской области зафиксировано падение не менее 11 беспилотных летательных аппаратов.
По предварительным данным, погибли женщина и ребенок, пострадали еще несколько мирных жителей.
Атаки БПЛА также привели к повреждению жилых домов и гражданских объектов. Наибольшие разрушения зафиксированы в четырехэтажном многоквартирном доме, где в результате попадания беспилотника обрушилась часть подъезда.
Для определения степени тяжести вреда здоровью пострадавших назначены судебно-медицинские экспертизы.
«Следствие даст правовую оценку действиям украинских военнослужащих, причастных к этому преступлению», — заключила Петренко.
Ночью 22 апреля губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщал о беспилотной опасности в Самарской области. Был введен план «Ковер», Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэропорту Самары (Курумоч). В 6:49 мск Федорищев объявил об отбое угрозы атаки дронов, но уже через пять минут написал о возобновлении действия сигнала.
Утром 22 апреля Федорищев сообщил, что в результате атаки БПЛА, повлекшей повреждения двух жилых домов в Сызрани, пострадали 12 человек. Под завалами разрушенного подъезда оставались двое жильцов, тела которых смогли извлечь спасатели. Губернатор Самарской области уточнил, что под завалами погибли женщина и ребенок.
Накануне и на прошлой неделе регион также подвергался атакам БПЛА.
