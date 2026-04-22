«К чему приводит отказ политической элиты от духовных и цивилизационных корней, можно наблюдать, что мы с горечью и делаем, на примере современной Украины», — сказал Лавров.
Замглавы МИД России Евгений Иванов ранее рассказал об «одержимости» Запада, которая мешает наступлению мира на Украине. По его словам, европейские элиты по-прежнему намерены нанести России стратегическое поражение, препятствуя достижению договоренностей в украинском вопросе.
Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров 17 апреля заявил, что каких-либо конкретных инициатив по украинскому урегулированию на данный момент не наблюдается.
